Flash 5G 260: la nuova promozione di 1Mobile che sfida il mercato

L’estate porta una ventata di novità nel settore delle telecomunicazioni grazie a 1Mobile. L’operatore lancia infatti Flash 5G 260, un’offerta pensata per chi desidera unire velocità, convenienza e flessibilità. Al prezzo di lancio di soli 4,99€ per il primo mese, i nuovi clienti potranno usufruire di 260GB di navigazione in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 SMS. A partire dal secondo mese, il canone mensile sarà di 8,99€. La promozione è valida fino al 31 agosto 2025. Essa è attivabile da chi richiede la portabilità del proprio numero da qualsiasi gestore o acquista una nuova SIM.

Condizioni, restrizioni e dettagli tecnici: tutto ciò che c’è da sapere su 1Mobile

Il 5G di 1Mobile si appoggia all’infrastruttura Vodafone, garantendo un servizio stabile e veloce su tutto il territorio nazionale. Per navigare effettivamente in 5G però è necessario soddisfare alcuni requisiti tecnici indicati sul sito ufficiale. In caso contrario, la connessione resterà disponibile in 4G. L’attivazione è gratuita per chi porta il numero da un altro operatore, mentre è previsto un costo di 10€ per chi acquista una nuova SIM. L’offerta può essere gestita in autonomia tramite l’app ufficiale o l’Area Personale online.

Flash 5G 260 si rinnova automaticamente ogni mese, ma il traffico non utilizzato non si accumula per il mese successivo. In caso di credito insufficiente, l’offerta resta attiva ma sarà necessario effettuare una ricarica per utilizzarla. Dopo due rinnovi mancati consecutivi, il piano sarà sospeso. I bonus ottenuti vengono trattenuti in caso di portabilità in uscita nei primi sei mesi.

Tale promozione è compatibile con gli Extra, ma alcune limitazioni sono da tenere in considerazione. Ad esempio non è garantita la piena funzionalità su dispositivi Blackberry con sistema operativo proprietario né su alcuni modelli Brondi o Wiko. È possibile disattivare l’opzione o effettuare il restart della stessa solo tramite app o Area Riservata, al costo di 5€ più il canone mensile. Il traffico dati è valido anche in Unione Europea, nel rispetto del regolamento europeo sul roaming. In caso di superamento della soglia dati, la navigazione verrà bloccata ma potrà essere ripristinata acquistando pacchetti extra. Per qualsiasi ulteriore informazione o assistenza, è possibile rivolgersi al servizio clienti via mail o presso i punti vendita 1Mobile.