Iliad: offerte TOP ancora disponibili, ecco per te 250 e 300 GB in 5G

Con le sue promozioni mobili Iliad riesce a tenere sempre ben salda la sua posizione di vantaggio rispetto agli altri gestori. Questo provider infatti mette sempre a dura prova la concorrenza siccome dispone di prezzi molto bassi, di un’estrema qualità e di una quantità di contenuti ineguagliabile. Oggi si tratta ancora una volta delle stesse offerte della fine dello scorso mese, quelle che sono piaciute a tutti gli utenti.

Iliad ha reso disponibili due offerte con un gran numero di Giga e un prezzo bloccato per sempre. Si tratta della TOP 250 e della TOP 300, due promozioni che possono essere attivate sia dai nuovi utenti sia dai già clienti, con alcune condizioni da rispettare.

TOP 250 e TOP 300 ancora disponibili sul sito ufficiale di Iliad

Anche oggi si parla delle promo TOP di Iliad, le due soluzioni più interessanti del momento. Questo è ciò che offrono:

TOP 250 : 250 GB in 5G a 9,99€ al mese ;

: 250 GB in a ; TOP 300: 300 GB in 5G a 11,99€ al mese.

In entrambi i casi, sono inclusi minuti e SMS senza limiti verso numeri nazionali e alcune destinazioni estere. In più il prezzo non cambia mai in quanto resta bloccato per sempre.

Le offerte di Iliad non sono solo per pochi eletti

Le offerte possono essere richieste sia da nuovi clienti, sia da chi è già utente Iliad e desidera cambiare piano. Tuttavia, per i già clienti ci sono delle condizioni:

La TOP 250 può essere attivata solo se l’attuale offerta ha un costo inferiore a 9,99€ al mese ;

può essere attivata solo se l’attuale offerta ha un costo inferiore a ; La TOP 300 può essere attivata solo se l’attuale offerta ha un costo inferiore a 11,99€ al mese.

Il periodo di disponibilità dura fino al prossimo 6 marzo, per cui non lasciate passare troppo tempo prima di sceglierle.

Ecco come si attivano

L’attivazione può avvenire direttamente sul sito ufficiale di Iliad, nei negozi fisici o tramite le Simbox presenti nei corner dedicati. L’operatore continua così a proporre offerte con grandi quantità di Giga e un prezzo chiaro, senza costi nascosti o vincoli particolari.

Chi sta cercando una tariffa con tanti Giga e un prezzo fisso, può considerare una di queste due opzioni.