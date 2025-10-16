iPhone: i trucchi meno conosciuti che ti cambiano la vita

L’iPhone nasconde una serie di funzioni che molti non sfruttano, ma che possono davvero migliorare l’esperienza quotidiana. Una delle più utili è il doppio tocco sul retro del dispositivo. Attivabile dal menu “Accessibilità” → “Tocco” → “Tocco posteriore”, consente di eseguire azioni istantanee: aprire il Centro di controllo, catturare uno screenshot, attivare la torcia o persino avviare un comando rapido creato su misura. È un gesto discreto ma molto pratico, che evita di dover navigare tra i menu.

Un’altra funzione poco nota è Testo in tempo reale, disponibile su iOS 15 e versioni successive. Inquadrando un testo con la fotocamera, l’iPhone lo riconosce e lo trasforma immediatamente in testo selezionabile: perfetto per copiare numeri di telefono, indirizzi o ricette direttamente da un foglio di carta. In più, con un tocco si può anche tradurre o cercare la frase sul web.

Molto utile anche il trascinamento tra app, una funzione di multitasking che pochi conoscono. Basta tenere premuto un’immagine, un link o un file e, senza rilasciare, passare a un’altra app con un gesto laterale: il contenuto verrà spostato automaticamente. È ideale per allegare documenti nelle mail o inserire foto nei messaggi senza passaggi intermedi.

Strumenti intelligenti per organizzarsi meglio

L’app Comandi Rapidi rimane uno degli strumenti più potenti di iOS, ma spesso sottovalutati. Permette di automatizzare azioni quotidiane: ad esempio, si può creare un comando che abbassa la luminosità, attiva il Wi-Fi e apre Spotify quando si collega un paio di cuffie, oppure che invia un messaggio automatico quando si arriva in un luogo specifico.

Un altro trucco riguarda la ricerca Spotlight. Scrivendo un’operazione matematica o la conversione di una valuta direttamente dalla schermata iniziale, l’iPhone mostra subito il risultato, senza aprire calcolatrice o browser.

Infine, per chi scatta molte foto, l’opzione “Rimuovi sfondo” semplifica l’editing: basta tenere premuto un soggetto per isolarlo e copiarlo in un’altra app. È un piccolo dettaglio, ma mostra quanto il sistema di Apple sia ormai capace di gestire attività complesse con un gesto naturale. Con queste funzioni nascoste, l’iPhone diventa più rapido, intuitivo e su misura di chi lo usa davvero ogni giorno.