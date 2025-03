WindTre GO, nuova promo operator attack a basso costo

L’operatore telefonico italiano WindTre ha dalla sua parte un catalogo piuttosto ricco di offerte di tipo operator attack. Una di queste è quella denominata WindTre GO Unlimited 100 Digital. Fino ad ora, questa offerta è stata proposta ad un prezzo scontato di 9,99 euro al mese scegliendo però il metodo di pagamento con ricarica automatica. Ora, però, l’operatore sta dando un’altra possibilità.

WindTre GO Unlimited 100 Digital ora scottata anche con questo pagamento

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha aggiornato e modificato alcune caratteristiche di una delle sue offerte operator attack. Come già accennato, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata WindTre GO Unlimited 100 Digital. Quest’ultima è stata finora proposta ad un prezzo scontato di 9,99 euro al mese.

Questo è stato finora possibile scegliendo il metodo di pagamento di Ricarica Automatica. Per chi sceglieva il metodo di pagamento con credito residuo, invece, il costo era pari a 10,99 euro. Tuttavia, ora l’operatore ha deciso di proporre lo stesso prezzo scontato anche a tutti gli utenti che sceglieranno come metodo di pagamento proprio l’addebito su credito residuo.

In questo modo, quindi, gli utenti non saranno obbligati a scegliere il metodo di pagamento di Ricarica Automatica, almeno per questa offerta. Quest’ultima, come anche tutte le altre offerte di tipo operator attack, sono rivolte a contrastare la concorrenza. Di conseguenza, sono disponibili all’attivazione soltanto dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da specifici operatori telefonici.

Ricordiamo che WindTre GO Unlimited 100 Digital include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G alla massima velocità e poi giga senza limiti. Oltre a questo, il bundle include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo, come già detto, sarà pari a soli 9,99 euro al mese.