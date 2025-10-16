Android: 5 trucchi e funzionalità che migliorano l’esperienza quotidiana

Android è conosciuto per la sua libertà di personalizzazione, ma alcune funzioni restano nascoste a molti utenti. Una delle più utili è Quick Tap, disponibile su diversi modelli Pixel e su altri smartphone con interfacce personalizzate. Consente di attribuire un’azione ad una gesture ormai molto utilizzata: il doppio tocco sul retro del telefono. Potete impostare l’apertura della fotocamera, fare uno screenshot o avviare l’assistente Google senza toccare lo schermo. È una scorciatoia semplice ma efficace, che fa risparmiare tempo nelle operazioni più frequenti.

Smart Lock è un altro trucco poco conosciuto dagli utenti. Questo è pensato per mantenere il telefono sbloccato in determinate condizioni. Può riconoscere i luoghi fidati, come la casa o l’ufficio, oppure dispositivi Bluetooth collegati, come cuffie o smartwatch. In questo modo, lo smartphone resta sempre accessibile quando si è in un ambiente sicuro, evitando di inserire continuamente il PIN o la password.

Tra le funzioni più pratiche si trova anche la condivisione nelle vicinanze. È l’alternativa di Google ad AirDrop: consente di inviare foto, video o file di grandi dimensioni a un altro dispositivo Android o Chromebook senza usare connessioni esterne. Attivandola dal pannello rapido, si può inviare qualsiasi contenuto con un solo tocco, anche senza internet attivo.

Ottimizzare batteria e notifiche in modo intelligente

Android nasconde diverse opzioni utili per prolungare la durata della batteria. Nelle impostazioni avanzate è possibile attivare la “Ricarica adattiva”, che analizza le abitudini e limita la carica al 100% solo poco prima dell’orario in cui si solitamente scollega il telefono. Questo riduce l’usura della batteria e ne mantiene la salute nel tempo.

Per chi riceve troppe notifiche, esiste la funzione Notifiche silenziose. Basta tenere premuto su un avviso e selezionare “Mostra senza suono”: il messaggio comparirà comunque nel centro notifiche, ma senza vibrazione o suono. È il modo ideale per ridurre le distrazioni senza perdere aggiornamenti importanti.

Infine, un trucco che pochi conoscono: digitando ##4636## nel dialer si accede a un menu segreto con informazioni tecniche dettagliate sul dispositivo, dalla qualità del segnale alle statistiche della rete. Un piccolo strumento pensato per sviluppatori, ma utile anche per chi vuole conoscere meglio il proprio smartphone Android e ottimizzarne le prestazioni.