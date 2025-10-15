Vodafone, la nuova offerta mobile 5G: 250GB, minuti illimitati e libertà di scelta tra SIM ed eSIM

Vodafone emerge nel mercato mobile con una delle offerte più competitive del momento. Con 250GB di traffico dati, minuti illimitati e 200 SMS, la nuova promo si posiziona tra le più complete nel mondo delle tariffe 5G italiane. Il costo è di 11,95€ al mese, con attivazione a soli 10€ e spedizione SIM gratuita. L’utente potrà scegliere se attivare una scheda telefonica fisica o una eSIM, a seconda del proprio dispositivo.

Tutte le offerte Vodafone mobile si appoggiano alla rete 5G dell’operatore, che raggiunge una velocità massima di 2Gbps. Per sfruttare appieno la connettività di nuova generazione è necessario disporre di un dispositivo compatibile e trovarsi in un’area coperta dal servizio. Secondo le analisi condotte da società indipendenti come Ookla, Opensignal e nPerf, Vodafone è oggi la rete5G più veloce d’Italia. Non a caso l’ azienda garantisce prestazioni di punta sia in download che in upload, e la latenza più bassa sul mercato.

Vodafone punta sulla qualità dell’esperienza e tanti servizi inclusi

L’offerta Vodafone non punta solo sulla velocità ma anche sull’affidabilità del servizio. In caso di esaurimento del credito residuo, gli utenti potranno infatti continuare a parlare e navigare senza interruzioni per un massimo di 48 ore, garantendo così continuità di comunicazione anche nelle situazioni più critiche. A ciò si aggiungono la segreteria telefonica e il servizio di recall, che consentono di recuperare chiamate e messaggi anche quando non si è raggiungibili.

Un altro punto di forza è il roaming internazionale, che comprende 45GB totali utilizzabili non solo nei Paesi dell’Unione Europea, ma anche in Svizzera e Regno Unito. Di questi, 20GB derivano dal regolamento europeo sul roaming, mentre 25GB extra sono inclusi grazie alla promozione Vodafone. Restano esclusi i Paesi extra UE come Turchia, Albania, San Marino e Monaco, dove continuano ad applicarsi le tariffe internazionali standard.

La gestione del piano diventa più semplice grazie all’addebito automatico del credito, che si ricarica in automatico ogni volta che scende sotto i 5€, eliminando il rischio di restare senza connessione o minuti. Con questa nuova offerta, Vodafone consolida la sua strategia di qualità e affidabilità nel mercato mobile, puntando su prestazioni 5G premiate, flessibilità d’uso e servizi aggiuntivi che semplificano la vita digitale.