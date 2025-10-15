Iliad 150: la nuova offerta Giga 150 a 7,99€ per sempre

Iliad lancia sul mercato mobile con una promozione dal rapporto qualità-prezzo tra i più competitivi del momento. La nuova Giga 150, conosciuta anche come Iliad 150, offre minuti e SMS illimitati e 150GB di traffico dati in 4G/4G+ al costo di 7,99€ al mese, un prezzo garantito “per sempre”, senza rimodulazioni o costi nascosti. Il contributo di attivazione è di 9,99€, ma la spedizione della SIM è gratuita, così come l’attivazione in portabilità per chi arriva da un altro operatore.

Giga 150 di Iliad: roaming, eSIM e velocità di navigazione

La filosofia Iliad resta la stessa, trasparenza, semplicità e zero vincoli. Gli utenti possono infatti disattivare la linea in qualsiasi momento senza penali e, se insoddisfatti, cambiare piano gratuitamente. Chi è già cliente può passare a Giga 150 senza alcun costo, purché abbia un’offerta con meno di 150GB e un prezzo uguale o inferiore a 7,99€ al mese. Per tutti gli altri, la tariffa è attivabile online, presso gli Iliad Store, tramite Simbox o anche attraverso l’app ufficiale.

La nuova offerta garantisce poi una copertura quasi totale del territorio italiano, con il 99,7% della popolazione raggiunta e una velocità in download fino a 120 Mbps. Oltre ai 150GB inclusi in Italia, i clienti dispongono di 11GB per il roaming in Europa e nel Regno Unito, utilizzabili senza costi aggiuntivi. Superata la soglia, si applica una tariffa extrasoglia di 0,1586 cent/MB, in linea con il regolamento europeo. Un aspetto importante della promo è il blocco automatico della connessione una volta terminato il traffico dati. Però, chi vuole continuare a navigare può riattivare la connessione con l’opzione “Sblocco connessione dati oltre il forfait”, pagando 0,90 cent. ogni 100MB.

Ma non è tutto, Iliad accompagna il lancio della promozione con un’iniziativa pensata per i tifosi. Infatti fino al 31 ottobre 2025, i clienti mobile possono partecipare a un concorso per vincere biglietti VIP e hospitality per le partite di Serie A Enilive e per la finale di EA Sports FC Supercup. Con Giga 150, Iliad rafforza il suo posizionamento come operatore low cost ma ad alte prestazioni, puntando su chiarezza contrattuale, ampia copertura e un prezzo bloccato nel tempo.