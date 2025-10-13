Vodafone, porta un amico e ricevi dei vantaggi convenienti

Vodafone ha preparato per gli utenti un’iniziativa davvero imperdibile. Il progetto si chiama Passa a Vodafone e invita una persona a tua scelta, e permette effettivamente sia a chi effettua l’invito, sia a chi lo riceve di godere gli sconti e vantaggi.

Si tratta sicuramente di una strategia intelligente per risparmiare e allo stesso tempo di restare connessi e navigare con una delle reti più affidabili presenti in Italia, come quella di Vodafone. Scegliere una promozione telefonica di Vodafone è sempre la scelta giusta, ma con questa iniziativa si possono ottenere anche dei vantaggi in più.

Vodafone, cosa ottiene chi invita un amico?

L’iniziativa pensata da Vodafone è davvero imperdibile per tutti gli utenti che vogliano attivar un nuovo numero, oppure cambiare operatore telefonico. Infatti, per chiunque scelga di attivare una SIM, oppure un eSIM e invitare un amico a fare lo stesso, riceverà dei vantaggi.

Gli step da seguire sono davvero semplici. Basterà che l’utente attivi la sua nuova offerta mobile tramite il sito Vodafone e inserire prima dell’acquisto il codice AMBASSADOR. In questo modo si riceverà un codice da poter condividere con un proprio amico.

Una volta che la SIM dell’utente in questione sarà attiva, si riceverà appunto il codice da condividere con un link. Successivamente quando la persona scelta attiverà a sua volta l’offerta tramite il link, entrambi gli utenti avranno diritto ai giga illimitati.

La tariffa in questione che si può scegliere prevede di base 150 giga di Internet con tecnologie 5G, minuti illimitati e 200 SMS, oltre a 32 giga da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea e anche in Svizzera e in Regno Unito. Ovviamente invitando un amico e attivando il codice si possono ottenere i giga illimitati. Il costo della tariffa è di 9,95 € al mese, mentre il costo di attivazione è di soli 10 € e la spedizione della SIM è gratuita.