WhatsApp Beta iOS: ora puoi scegliere la qualità dei contenuti multimediali scaricati

WhatsApp continua la sua evoluzione per rendere la piattaforma, sempre migliore agli occhi di tutti gli utenti che la utilizzano. Ultimamente si decica anche molta attenzione alla gestione dei contenuti multimediali.

Ricordiamo infatti che recentemente WhatsApp ha permesso agli utenti di condividere i propri contenuti multimediali in modalità HD. Questo è un modo per non rinunciare alla qualità durante l’invio di foto o video tra i contatti.

Non solo, poiché riguardo alla gestione di questi contenuti, WhatsApp ha anche lavorato e resa tale la possibilità di inviare finalmente le foto live, cosa che fino a poco tempo fa non era possibile. Quindi, dietro a questi aggiornamenti c’è un lavoro pensato proprio per migliorare l’esperienza degli utenti nell’ambito dei contenuti multimediali. E infatti le ultime funzioni sono state davvero apprezzate.

WhatsApp: anche su iOS si potrà scegliere la qualità con cui scaricare i contenuti multimediali

Anche su iOS, com’è stato per Android agli utenti verrà chiesto di scegliere in autonomia la qualità con cui scaricare i contenuti multimediali che si ricevono dai contatti su WhatsApp.

Con la nuova funzione in arrivo l’utente potrà dunque scegliere se scaricare i file multimediali in alta qualità, oppure in versione standard. Questa scelta può essere effettuata in base alle singole esigenze degli utenti. Questa decisione permette infatti agli utenti di scegliere se conservare un’alta qualità nelle foto e nei video che si intendono scaricare, o di risparmiare sullo spazio di archiviazione.

Quindi, se prima al momento dell’invio era possibile scegliere se inviare un contenuto in HD oppure in qualità standard, adesso si può decidere anche in che modo è possibile riceverlo. Per selezionare la scelta desiderata, gli utenti dovranno recarsi direttamente nelle Impostazioni e alla voce Spazio e Dati sarà possibile scegliere sia la modalità di invio che quella di download dei contenuti multimediali, tra qualità standard è quella in HD.