WhatsApp ha recentemente introdotto una funzione che farà felici molti utenti. Si tratta della possibilità di inviare foto e video in alta definizione. Gli utenti, prima dell’ultimo aggiornamento, potevano utilizzare tale opzione selezionandola manualmente.

La novità, arrivata nell’agosto2023, rappresentava già un notevole miglioramento rispetto alle modalità precedenti. Quest’ultima prevedeva la compressione automatica di foto e video per risparmiare dati e spazio di archiviazione. Tale processo riduceva drasticamente la qualità delle immagini, rendendole meno dettagliate e definite.

WhatsApp introduce una nuova modalità di invio file

Con l’ultimo aggiornamento, la piattaforma ha reso ancora più semplice l’invio di media in alta qualità. È possibile impostare l’opzione HD come predefinita per tutti i file inviati. Per abilitare tale impostazione, è sufficiente accedere al menu “Impostazioni“. Qui basta selezionare “Archiviazione e dati” (o “Spazio e dati” su dispositivi iOS) e poi “Qualità caricamento file multimediali/media”. Da qui, si può scegliere tra qualità “Standard” e “HD“.

La prima, come suggerisce il nome, offre una risoluzione inferiore ma permette un invio più rapido e file di dimensioni più ridotte. Tale opzione è ideale per chi dispone di una connessione internet lenta o limitata e per chi non ha particolari esigenze di qualità visiva a lungo termine. Al contrario, la qualità HD consente di inviare foto e video con una risoluzione più elevata. In questo modo viene garantita un’esperienza visiva superiore.

È importante notare che l’invio di media in HD comporta un maggiore consumo di dati e spazio di archiviazione. Ciò vale per he su quello del destinatario. WhatsApp permette ancora di modificare la qualità del file al momento dell’invio. Così si potrà scegliere l’opzione più appropriata a seconda delle circostanze. Secondo alcuni test, i video inviati in qualità HD avranno una risoluzione massima di 1280 x 720 pixel. Mentre le foto potranno raggiungere i 17,5megapixel, partendo da una foto originale a 24megapixel.