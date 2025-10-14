Gemini Nano si disattiva se si sblocca il bootloader: Google rompe il silenzio

Gemini

Dopo settimane di dubbi e segnalazioni da parte della community, Google ha finalmente confermato ciò che molti utenti sospettavano: sbloccare il bootloader dei Pixel disattiva in automatico tutte le funzioni basate su Gemini Nano, l’intelligenza artificiale locale che anima buona parte delle novità AI introdotte con Android 16.

Gemini Nano e AI Core: il cuore dell’intelligenza on-device

Gemini Nano è il modello di intelligenza artificiale più leggero della famiglia Gemini, progettato per operare interamente in locale, senza connessione ai server di Google. È il motore che alimenta l’app AI Core e consente a Pixel e altri smartphone compatibili di gestire compiti come:

la riscrittura dei testi nelle app di messaggistica,

la sintesi automatica delle registrazioni audio,

la generazione di riassunti e risposte rapide,

e altri strumenti di produttività legati alla scrittura e all’organizzazione dei contenuti.

Tutto questo avviene sul dispositivo, a garanzia di velocità, privacy e indipendenza dalla rete. Ma c’è un grande “ma”: tutto sparisce se si sblocca il bootloader.

Il comportamento anomalo (e ora confermato)

Da mesi, diversi utenti avevano notato un comportamento sospetto: una volta sbloccato il bootloader, le funzioni AI smettevano di funzionare. L’app AI Core non scaricava più i modelli di Gemini Nano, mentre le applicazioni che ne facevano uso – come Recorder o Messaggi – restituivano errori. Google non aveva mai commentato ufficialmente la questione, almeno fino ad ora. Il chiarimento è arrivato indirettamente, tramite la documentazione ufficiale dell’API ML Kit Gen, la suite che consente agli sviluppatori di integrare Gemini Nano nelle proprie app. Nel paragrafo dedicato alla gestione degli errori, si legge infatti:

“Se il bootloader del dispositivo è sbloccato, questa API non è supportata e verrà restituito un errore.”

Tradotto: qualsiasi app che si appoggia a Gemini Nano smetterà di funzionare correttamente su un dispositivo con bootloader sbloccato.

Sicurezza e protezione del modello AI

Google non ha fornito una motivazione ufficiale, ma la scelta è chiaramente legata a ragioni di sicurezza e integrità del sistema. Lo sblocco del bootloader, infatti, permette di modificare parti sensibili del software e potenzialmente accedere ai modelli AI o ai dati su cui operano. Bloccare l’uso di Gemini Nano su sistemi modificati evita quindi possibili manomissioni del modello proprietario e impedisce che i dati sensibili elaborati in locale vengano intercettati o alterati.

Si tratta di una decisione coerente con la filosofia di Google, che da Android 14 in poi ha rafforzato il legame tra AI, sicurezza e integrità del dispositivo, rendendo sempre più difficile intervenire sui meccanismi di sistema senza conseguenze.

Addio modding (almeno per chi vuole l’AI)

Per la community di appassionati, questa novità suona come una limitazione pesante. Lo sblocco del bootloader è da sempre una pratica diffusa tra chi vuole installare ROM personalizzate, modificare il kernel o ottenere i permessi di root. Oggi, però, sbloccare significa rinunciare a tutte le funzioni AI locali, che rappresentano una delle principali novità dei Pixel più recenti. Chi sceglie la strada del modding dovrà quindi accettare un compromesso: libertà di personalizzazione o intelligenza artificiale integrata.

Una linea di demarcazione chiara

In sostanza, Google ha tracciato una linea netta:

i dispositivi sbloccati vengono considerati non affidabili per l’esecuzione di modelli AI proprietari;

solo i sistemi certificati e sigillati possono sfruttare Gemini Nano e le API correlate.

Una scelta che potrebbe presto diventare uno standard anche per altri produttori Android, soprattutto man mano che l’intelligenza artificiale diventa una parte sempre più centrale del sistema operativo.