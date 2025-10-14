Ad
AmazonNewsOfferte

Samsung Galaxy S25: prezzo RIDICOLO oggi su Amazon, correte subito

Samsung Galaxy S25 ha un prezzo davvero molto più basso del normale su Amazon.

scritto da Denis Dosi
Samsung Galaxy S25: prezzo RIDICOLO oggi su Amazon, correte subito

Gli utenti in questi giorni si ritrovano a poter abbracciare uno sconto veramente molto speciale su Amazon, con la possibilità di mettere le mani su un prodotto che tanti vorrebbero poter acquistare, spendendo anche molto meno del suo listino originario. Stiamo parlando di Samsung Galaxy S25, top di gamma a tutto tondo, disponibile a prezzo scontato nella sua variante da 256GB di memoria interna.

Una delle caratteristiche cardini di questo smartphone sono chiaramente le dimensioni estremamente ridotte, almeno rispetto agli standard a cui siamo abituati, difatti raggiungono 146,9 x 70,5 x 7,2 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 162 grammi. Il dispositivo integra un display da 6,2 pollici di diagonale, è un bellissimo Dynamic AMOLED 2X con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, una densità di 416 ppi, e anche un refresh rate a 120Hz, così da poter godere della massima fluidità possibile in fase di utilizzo.

Il processore è il top di gamma del momento, stiamo ovviamente parlando di un Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock a 4,47GHz, passando anche per GPU Adreno 830, con alle spalle una configurazione che prevede 12GB di RAM e, nel nostro caso come anticipato, 256GB di memoria interna. Il comparto fotografico rappresenta sicuramente una nota piacevole e positiva, essendo composto da 3 sensori nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, che viene seguito a ruota da un ultragrandangolare da 12 megapixel, per terminare con un teleobiettivo da 10 megapixel.

Andate subito sul canale Telegram @codiciscontotech per le offerte Amazon e scoprire ogni giorno i migliori codici sconto gratis in esclusiva assoluta.

Samsung Galaxy S25: che sorpresa con quest’offerta Amazon

Una spesa davvero più unica che rara per l’acquisto di Samsung Galaxy S25, difatti si parte da un listino di 989 euro per scendere di circa 170 euro e arrivare a poter sostenere un investimento finale corrispondente a soli 819 euro. Ordinatelo subito collegandovi qui.

Offerta
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 256GB, 4.000 mAh, Icyblue [Versione italiana]
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 256GB, 4.000 mAh, Icyblue [Versione italiana]
    819,00 EUR Amazon Prime
    Acquista su Amazon

     

    Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
    Denis Dosi

    Laureato in ingegneria informatica nel lontano 2013, da sempre appassionato di scrittura e tecnologia sono riuscito a convogliare in un'unica professione le mie due più grandi passioni grazie a TecnoAndroid.