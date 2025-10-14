Samsung Galaxy S25: prezzo RIDICOLO oggi su Amazon, correte subito

Gli utenti in questi giorni si ritrovano a poter abbracciare uno sconto veramente molto speciale su Amazon, con la possibilità di mettere le mani su un prodotto che tanti vorrebbero poter acquistare, spendendo anche molto meno del suo listino originario. Stiamo parlando di Samsung Galaxy S25, top di gamma a tutto tondo, disponibile a prezzo scontato nella sua variante da 256GB di memoria interna.

Una delle caratteristiche cardini di questo smartphone sono chiaramente le dimensioni estremamente ridotte, almeno rispetto agli standard a cui siamo abituati, difatti raggiungono 146,9 x 70,5 x 7,2 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 162 grammi. Il dispositivo integra un display da 6,2 pollici di diagonale, è un bellissimo Dynamic AMOLED 2X con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, una densità di 416 ppi, e anche un refresh rate a 120Hz, così da poter godere della massima fluidità possibile in fase di utilizzo.

Il processore è il top di gamma del momento, stiamo ovviamente parlando di un Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock a 4,47GHz, passando anche per GPU Adreno 830, con alle spalle una configurazione che prevede 12GB di RAM e, nel nostro caso come anticipato, 256GB di memoria interna. Il comparto fotografico rappresenta sicuramente una nota piacevole e positiva, essendo composto da 3 sensori nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, che viene seguito a ruota da un ultragrandangolare da 12 megapixel, per terminare con un teleobiettivo da 10 megapixel.

Andate subito sul canale Telegram @codiciscontotech per le offerte Amazon e scoprire ogni giorno i migliori codici sconto gratis in esclusiva assoluta.

Samsung Galaxy S25: che sorpresa con quest’offerta Amazon

Una spesa davvero più unica che rara per l’acquisto di Samsung Galaxy S25, difatti si parte da un listino di 989 euro per scendere di circa 170 euro e arrivare a poter sostenere un investimento finale corrispondente a soli 819 euro. Ordinatelo subito collegandovi qui.