SOS emergenze via satellite: Apple lavora al lancio in Messico

Negli ultimi anni, la connettività satellitare è diventata una frontiera cruciale per l’evoluzione dei dispositivi mobili. A tal proposito, Apple ha dimostrato il proprio interesse per tale opzione con una recente decisione. L’azienda di Cupertino ha annunciato l’arrivo del servizio SOS emergenze via satellite in Messico. Ciò entro la fine del 2025. L’iniziativa, confermata ufficialmente da Apple, rappresenta un passo strategico. Il cui obiettivo è rafforzare l’infrastruttura di sicurezza legata ai propri prodotti. Il servizio è stato introdotto nel 2022 insieme alla serie iPhone 14. Permette di inviare messaggi di testo ai servizi di emergenza. Oltre che avvisare i contatti personali anche in assenza di segnale cellulare o Wi-Fi. Apple ha precisato che in Messico la funzione sarà accessibile a tutti i possessori di iPhone 14 o modelli successivi. Compresi i nuovi iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e 17 Pro Max. Oltre che all’Apple Watch Ultra 3.

Apple: arriva in Messico SOS emergenze via satellite

La tecnologia alla base di tale servizio si attiva automaticamente quando un utente tenta di contattare i servizi di soccorso da un’area priva di copertura. Il dispositivo guida passo dopo passo nel puntamento del satellite e nell’invio delle informazioni essenziali. Riducendo così i tempi di intervento. Apple ha anche annunciato che i proprietari di iPhone 14 e iPhone 15 potranno usufruire di un ulteriore anno gratuito di accesso ai servizi satellitari. Prolungando un periodo di prova già in corso.

Il contesto messicano offre uno scenario ideale per la diffusione di tale tecnologia. Vaste aree naturali, catene montuose e zone desertiche sono spesso caratterizzate da una connettività tradizionale instabile. L’espansione della nuova funzione di Apple conferma l’obiettivo dell’azienda di consolidare la propria leadership nel settore della sicurezza mobile e della comunicazione d’emergenza. Ma suggerisce anche una prospettiva più ampia: in un mondo dove le infrastrutture digitali restano diseguali, la diffusione di soluzioni satellitari potrebbe rappresentare il primo passo verso una copertura globale realmente universale.