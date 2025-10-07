Apple porta l’ AI in Maps: ricerche vocali più naturali con Apple Intelligence

Apple continua a espandere l’integrazione della sua piattaforma Apple Intelligence, e questa volta tocca a Maps. L’app di navigazione del brand diventa l’ultima tra quelle di sistema a ricevere il supporto alla ricerca vocale con linguaggio naturale, una delle funzioni più distintive dell’intelligenza artificiale sviluppata dalla società.

Con il nuovo aggiornamento, gli utenti potranno effettuare ricerche semplicemente parlando “come nella vita reale”. Frasi come “Trova un bar con Wi-Fi gratuito” o “Portami in un ristorante italiano aperto adesso” diventeranno pienamente comprensibili per l’app, grazie agli stessi modelli linguistici che già alimentano le funzioni intelligenti di Siri, le risposte automatiche nei messaggi, i riepiloghi delle notifiche e la classificazione delle email.

Dopo l’aggiornamento, diversi utenti con iPhone 15 Pro e modelli successivi, impostati in lingua inglese, hanno segnalato la comparsa di un pop-up introduttivo all’apertura dell’app, che invita a provare la nuova funzione: “Cerca nel modo in cui parli”. L’obiettivo di Apple è rendere l’interazione con Mappe più intuitiva, riducendo la distanza tra comandi vocali e linguaggio umano.

L’intelligenza di Apple si estende, mentre Google perfeziona la sua Maps

Con questa integrazione, Apple chiude il cerchio delle app ufficiali compatibili con la sua suite di intelligenza artificiale, posizionandosi in diretta concorrenza con Google Maps, che nello stesso periodo sta testando lievi aggiornamenti grafici. Nell’app di Big G, infatti, sono in lancio un nuovo pulsante della posizione, ora rappresentato da una bussola stilizzata o un punto blu, a seconda della visualizzazione, e un’icona dei livelli aggiornata, con un piccolo “+” che ne semplifica l’uso.

Se per Google si tratta di un ritocco estetico, per Apple l’evoluzione è invece strutturale. In quanto la fusione tra AI e navigazione rappresenta un passo importante verso un ecosistema mobile in cui ogni interazione è mediata dall’intelligenza artificiale. Non si tratta solo di trovare un percorso, ma di permettere agli utenti di dialogare con il proprio dispositivo in modo più naturale e umano.

Con Maps ora potenziata da Apple Intelligence, la casa di Cupertino conferma così la propria strategia. Ovvero quella di unire tecnologia e linguaggio, trasformando ogni app in uno strumento capace di comprendere davvero chi la utilizza.