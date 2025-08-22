Apple Watch Ultra 3: cosa sappiamo sullo smartwatch in arrivo

L’evento Apple dedicato ai nuovi melafonini sta per arrivare. Non abbiamo ancora conferme ufficiali sulla data scelta dal colosso ma molto probabilmente l’attesa è davvero breve. Gran parte delle anticipazioni trapelate finora affermano che l’evento si terrà il 9 settembre e che in questa occasione avremo modo di conoscere anche il nuovo Apple Watch Ultra 3.

Lo smartwatch di punta della Mela morsicata è pronto a fare il suo debutto e conquistare tutti grazie ad alcuni aggiornamenti introdotti che potrebbero decisamente rivelarsi interessanti. Scopriamo, insieme, dunque, quali saranno le novità del nuovo Apple Watch Ultra 3 e perché vale la pena attendere il suo arrivo.

Apple Watch Ultra 3: tutte le anticipazioni sullo smartwatch in arrivo

La novità più evidente e interessante attesa sul prossimo Apple Watch Ultra 3 coinvolge il display. Apple avrebbe ridotto le dimensioni delle cornici al punto tale da far sembrare il display più ampio proponendo così un’esperienza d’utilizzo ancora più efficace e resa ancora più sofisticata attraverso il ricorso a un pannello LTPO3 OLED con una miglior frequenza d’aggiornamento. Il display, inoltre, proporrà una migliore risoluzione e permetterà di ottenere il 40% in più di luminosità rispetto ad Apple Watch Series 10.

La scheda tecnica non sarà risparmiata. Apple potrebbe aggiornare il chip e favorire la ricarica rapida permettendo così agli utenti di ottenere l’80% di autonomia in soli 30 minuti. Inoltre, l’adozione della connettività satellitare renderebbe il tutto ancora più allettante. Oltre al probabile ma non ancora ben definito arrivo della funzione che permetterà di ottenere informazioni sulla pressione sanguigna. Quest’ultima funzione potrebbe non essere ancora pronta a debuttare ed è probabile che Apple abbia deciso di proporla sotto una veste diversa da quella fin qui ipotizzata. Apple Watch Ultra 3, infatti, potrebbe non fornire valori esatti inerenti il monitoraggio della pressione sanguigna bensì suggerire le condizioni di salute tenendo in considerazione più parametri.

Le indiscrezioni trapelate in rete non hanno ancora ricevuto conferme ma manca davvero poco all’arrivo del dispositivo e ciò permetterà di conoscere tutti i reali aggiornamenti introdotti da Apple, compreso quello che sarà il costo finale dello smartwatch.