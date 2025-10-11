Iliad: le GIGA fino a 250GB in 5G sono tornate, ecco tutti i prezzi

C’è un filo conduttore che lega tutte le offerte Iliad: la trasparenza. Nessun costo nascosto, nessun aumento dopo qualche mese e, soprattutto, un prezzo che resta identico per sempre. È questa la filosofia che accompagna anche le tre promozioni più popolari del gestore francese: Giga 200, Giga 150 e Giga 250, pensate per coprire ogni esigenza di connettività, dalla più basilare alla più intensa.

Giga 200: equilibrio tra potenza e convenienza

La Giga 200 è probabilmente l’offerta più apprezzata del listino Iliad. Con 200 giga in 5G, minuti e SMS illimitati, rappresenta una soluzione completa a 9,99€ al mese per sempre. Non ci sono vincoli né costi aggiuntivi, e l’attivazione, insieme alla scheda SIM, costa 9,99€ una tantum.

L’offerta include anche 20 giga per l’Unione Europea, utili per chi viaggia spesso e desidera continuare a navigare senza pensieri. Si tratta di un piano che unisce prestazioni elevate e continuità, ideale per chi usa lo smartphone per streaming, social e lavoro in mobilità.

Giga 150 e Giga 250: due alternative per esigenze diverse

Per chi preferisce restare in 4G e contenere un po’ la spesa, Iliad propone Giga 150, con 150 giga mensili al costo di 7,99€ al mese per sempre. Anche qui i minuti e gli SMS sono illimitati, e restano disponibili 20 giga in Europa. L’attivazione, come nel piano superiore, costa 9,99€. È una scelta equilibrata per chi non necessita del 5G ma vuole una quantità di dati abbondante.

Dall’altra parte della gamma, Giga 250 si rivolge a chi cerca la massima libertà di connessione: 250 giga in 5G a 11,99€ al mese per sempre, con la stessa politica chiara e senza rimodulazioni. Anche in questo caso sono inclusi 20 giga in Europa, perfetti per mantenere attive tutte le app anche durante i viaggi.

Offerte attivabili da nuovi e già clienti

Un aspetto interessante è la flessibilità: tutte le offerte Iliad possono essere scelte sia dai nuovi utenti che dai già clienti. Nel secondo caso, però, è necessario che il piano attuale abbia un costo inferiore rispetto a quello dell’offerta scelta, quindi rispettivamente di 7,99€, 9,99€ o 11,99€.

La coerenza e la semplicità continuano così a essere il segno distintivo di Iliad, che con queste tre offerte conferma la propria posizione tra gli operatori più trasparenti del mercato mobile italiano.