Google Nest Cam 2025: arriva la nuova versione con USB-C

Google rinnova la sua serie di videocamere intelligenti con la Nest Cam Indoor di terza generazione, una versione aggiornata che introduce finalmente la porta USB-C per l’alimentazione. Si tratta di un dettaglio tecnico che segna però un passo importante. In quanto dopo anni di cavi con connettori USB-A, la videocamera domestica di proprietà di Google si adegua agli standard moderni di compatibilità e praticità.

La nuova Nest Cam conserva il design minimalista e la semplicità di installazione tipiche del marchio, ma sostituisce il vecchio alimentatore con uno da 7,5W ispirato a quello dei Pixel. Il cavo resta integrato nel corpo del dispositivo, seppur leggermente più corto rispetto al modello precedente, migliorando la pulizia visiva e la compatibilità con hub o prolunghe USB-C. L’obiettivo di Google è quello di rendere la configurazione ancora più intuitiva e omogenea all’interno del sistema GoogleHome.

Google Nest Cam e l’arrivo dell’intelligenza artificiale Gemini

Oltre al connettore, la vera evoluzione arriverà sul fronte software. Google ha infatti annunciato che nel corso del 2026 introdurrà Gemini AI anche nelle videocamere Nest, con nuove funzioni di analisi intelligente e riconoscimento avanzato. Si tratterà di un aggiornamento che potrà migliorare la gestione degli avvisi e il rilevamento dei movimenti, portando un approccio più proattivo alla sicurezza domestica.

La Nest Cam Indoor 2025 si inserisce in un catalogo ormai maturo, dove ogni prodotto risponde a esigenze specifiche. Non tutte le videocamere, però, hanno abbracciato il nuovo standard. Ad esempio la Nest-Cam Outdoor, pensata per l’esterno, continua a utilizzare un connettore proprietario più resistente alle intemperie, mentre la Nest Doorbell cablata resta collegata all’impianto domestico tradizionale. Solo la versione a batteria del campanello smart dispone già di una porta USB-C per la ricarica.

La nuova videocamera è disponibile sul Google Store al prezzo di 99,99€, confermandosi una delle opzioni più accessibili per chi cerca un dispositivo di sicurezza compatto, elegante e perfettamente integrato con gli assistenti vocali.