Iliad: nuova promo per avere il 5G ad un costo davvero super

Tutti gli utenti al giorno d’oggi hanno bisogno di utilizzare la loro promozione telefonica per stare connessi con la propria vita digitale, quest’ultima infatti è indispensabile per poter scambiare i messaggi, effettuare chiamate o semplicemente pubblicare una foto sui social, di conseguenza avere a disposizione in giuste quantità minuti, SMS e soprattutto gigabyte di traffico dati rappresenta uno step fondamentale per ogni utente in possesso di uno smartphone.

Di conseguenza tutti coloro che hanno un numero di cellulare poco dopo attivano proprio su quest’ultimo un’offerta telefonica che si cuce perfettamente sulle necessità da questo punto di vista, ovviamente uno step altrettanto fondamentale è quello di trovare una promozione con le giuste caratteristiche andando a leggere con attenzione i cataloghi di offerte disponibili, in Italia gli operatori sono tanti e uno che potrebbe fare al caso vostro sicuramente è Iliad, quest’ultimo infatti ormai è da diverso tempo che rappresenta una vera e propria certezza per quanto riguarda la telefonia e le offerte Internet, oggi vi portiamo una promozione presente sul suo sito ufficiale che può davvero fare al caso vostro, scopriamo insieme che cosa offre.

Tanti giga in 5G

L’offerta di cui vi parliamo oggi consente a chi decide di attivarla di ottenere 200 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti ad SMS completamente illimitati verso tutti, l’offerta ha un costo di 9,99 € al mese con un costo di attivazione di 9,99 €, il prezzo mensile però è fisso per sempre e dunque non sarà soggetto ad aumenti unilaterali da parte dell’operatore, nel caso fosse interessati l’attivazione può essere effettuata comodamente online in pochi semplici passi vi basterà infatti seguire gli step indicati all’interno della pagina ufficiale dell’offerta per poi ricevere direttamente la Sim a casa, potete anche effettuare l’attivazione in uno dei centri Iliad presenti sul territorio o anche presso un totem del provider tinto di rosso.