Volkswagen e Xpeng, alleanza strategica per la guida autonoma in Cina

Dopo la partnership con CATL per le batterie e l’espansione della rete di ricarica, Volkswagen annuncia una decisione importante. Dal 2026, i suoi nuovi SUV elettrici cinesi integreranno XNGP, il sistema di guida autonoma sviluppato da Xpeng. Si tratta di una delle tecnologie più avanzate del settore, capace di operare senza mappe ad alta definizione. In che modo? Basandosi interamente sulla visione artificiale e sull’elaborazione in tempo reale dell’ambiente circostante.

Il debutto avverrà su un SUV di medie dimensioni sviluppato dalle due aziende. Il progetto però mira a estendere la tecnologia a tutta la gamma elettrica destinata al mercato cinese. L’iniziativa rientra nella strategia “In China for China”, con cui Volkswagen intende progettare e produrre veicoli pensati esclusivamente per il pubblico locale. L’obiettivo? Ridurre tempi e costi di sviluppo, offrendo al contempo un prodotto competitivo in un mercato dominato da produttori nazionali sempre più forti.

XNGP e chip Turing AI: l’intelligenza cinese entra nei veicoli Volkswagen

L’accordo tra Volkswagen e Xpeng non riguarda solo il software. La società cinese fornirà infatti anche i chip proprietari Turing-AI, progettati internamente per gestire i sistemi di assistenza alla guida e le funzioni di AI. Tali processori permetteranno ai nuovi veicoli di elaborare enormi quantità di dati in tempo reale. La garanzia è una maggiore precisione e sicurezza durante la guida autonoma.

La collaborazione rappresenta il culmine di un percorso iniziato nel 2023, quando Volkswagen ha investito 700 milioni di euro in Xpeng, acquisendone quasi il 5%. In seguito, le due aziende hanno annunciato lo sviluppo di due SUV elettrici basati su una piattaforma elettronica condivisa, la China Electronic Architecture. Quest’ultima oggi è destinata a diventare la base di tutti i futuri modelli Volkswagen prodotti nel Paese.

Il membro del consiglio di amministrazione Ralf Brandstätter ha confermato che la nuova architettura sarà operativa dal 2026. In contemporanea a tutto ciò, Volkswagen ha avviato una profonda riorganizzazione della sua divisione tecnologica Cariad. In Cina, infatti, questa non svilupperà più software in modo autonomo ma si concentrerà sull’integrazione delle soluzioni di partner esterni come Xpeng.