Ad
NewsOperatori TelefoniciOperatori Virtuali

Ops! Mobile: disponibile la promo da 300GB al mese, il prezzo è ASSURDO

Con la promo di Ops! Mobile gli utenti possono beneficiare di tantissime opportunità, ecco quali sono i contenuti al suo interno

scritto da Felice Galluccio
Ops! Mobile: disponibile la promo da 300GB al mese, il prezzo è ASSURDO

Nel panorama dei gestori virtuali, OPS! Mobile si distingue con una promozione unica nel suo genere e con tante peculiarità. L’offerta si chiama OPS! Special 300 GB e propone 300 GB in 4G, minuti illimitati e 100 SMS al prezzo fisso di 9,99€ al mese per sempre. Una formula chiara, senza vincoli e con un’attivazione semplice e veloce.

Ops! Mobile e la sua promo: 300 GB complessivi e minuti senza limiti

Il piano include 150 GB base e ulteriori 150 GB extra offerti direttamente da OPS! Mobile, per un totale di 300 GB mensili. Una dotazione molto ampia che permette di navigare, guardare contenuti in streaming, utilizzare social e piattaforme di lavoro in mobilità senza preoccupazioni.
Oltre ai giga, sono compresi minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e 100 SMS, una quantità sufficiente per coprire qualsiasi esigenza di comunicazione. Tutto questo sfruttando la rete 4G, che garantisce una buona copertura e velocità costante nelle principali aree del Paese.

Offerta riservata a chi porta il numero in OPS! Mobile

La OPS! Special 300 GB è una promozione dedicata esclusivamente a chi porta il proprio numero in OPS! Mobile. Può essere attivata da utenti provenienti da qualsiasi gestore, ad eccezione di Vodafone.
Il costo di attivazione è di 9,90€ una tantum, mentre la spedizione della SIM è gratuita, rendendo il processo di adesione particolarmente conveniente. L’attivazione avviene tramite SPID, una scelta che garantisce sicurezza, rapidità e semplicità, senza necessità di documenti cartacei o tempi di attesa prolungati.

Con un prezzo fisso nel tempo, 300 GB di traffico, minuti illimitati e un processo di attivazione completamente digitale, OPS! Mobile propone una delle offerte più competitive tra i virtuali italiani, perfetta per chi desidera un piano stabile, ricco di dati e senza costi nascosti. Questi sono tutti i punti a favore di un gestore che pian piano è riuscito a risalire le classifiche e che ora si afferma come uno dei migliori.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!