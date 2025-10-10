Ops! Mobile: disponibile la promo da 300GB al mese, il prezzo è ASSURDO

Nel panorama dei gestori virtuali, OPS! Mobile si distingue con una promozione unica nel suo genere e con tante peculiarità. L’offerta si chiama OPS! Special 300 GB e propone 300 GB in 4G, minuti illimitati e 100 SMS al prezzo fisso di 9,99€ al mese per sempre. Una formula chiara, senza vincoli e con un’attivazione semplice e veloce.

Ops! Mobile e la sua promo: 300 GB complessivi e minuti senza limiti

Il piano include 150 GB base e ulteriori 150 GB extra offerti direttamente da OPS! Mobile, per un totale di 300 GB mensili. Una dotazione molto ampia che permette di navigare, guardare contenuti in streaming, utilizzare social e piattaforme di lavoro in mobilità senza preoccupazioni.

Oltre ai giga, sono compresi minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e 100 SMS, una quantità sufficiente per coprire qualsiasi esigenza di comunicazione. Tutto questo sfruttando la rete 4G, che garantisce una buona copertura e velocità costante nelle principali aree del Paese.

Offerta riservata a chi porta il numero in OPS! Mobile

La OPS! Special 300 GB è una promozione dedicata esclusivamente a chi porta il proprio numero in OPS! Mobile. Può essere attivata da utenti provenienti da qualsiasi gestore, ad eccezione di Vodafone.

Il costo di attivazione è di 9,90€ una tantum, mentre la spedizione della SIM è gratuita, rendendo il processo di adesione particolarmente conveniente. L’attivazione avviene tramite SPID, una scelta che garantisce sicurezza, rapidità e semplicità, senza necessità di documenti cartacei o tempi di attesa prolungati.

Con un prezzo fisso nel tempo, 300 GB di traffico, minuti illimitati e un processo di attivazione completamente digitale, OPS! Mobile propone una delle offerte più competitive tra i virtuali italiani, perfetta per chi desidera un piano stabile, ricco di dati e senza costi nascosti. Questi sono tutti i punti a favore di un gestore che pian piano è riuscito a risalire le classifiche e che ora si afferma come uno dei migliori.