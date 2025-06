Vodafone vs Ops! Mobile: sfida serrata fino a 300GB al mese, i prezzi

Nel panorama delle offerte dedicate a chi cambia operatore, Ops! Mobile propone una soluzione interessante con OPS Special 300 GB: un pacchetto che unisce 150 giga base e 150 giga extra, per un totale di 300 giga al mese in 4G, minuti illimitati e 100 SMS, al prezzo di 9,99€ al mese, garantito per sempre. Ad oggi non ci sono state rimodulazioni che hanno cambiato i prezzi di questo provider virtuale, il quale dunque continua ad affermarsi come uno dei migliori e dei più coerenti.

L’offerta è aperta a chi proviene da qualsiasi operatore, tranne Vodafone, e prevede un costo di attivazione una tantum di 9,90€. La spedizione della SIM è gratuita e il processo di attivazione avviene esclusivamente con SPID. Tutto molto comodo, anche se in merito a qualità lo scontro con Vodafone potrebbe sembrare a molti impari.

Vodafone: Silver 100 e 150 per chi arriva da Iliad e virtuali

Sul fronte Vodafone, l’operatore tradizionale propone due offerte denominate Silver: la prima include 100 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS a 7,99€ al mese, la seconda ne offre 150 giga a 9,99€ al mese, con le stesse condizioni. Il primo mese costa 5€, e aderendo al servizio SmartPay, è possibile ottenere 50 giga extra gratuitamente.

Le promo sono riservate a chi proviene da Iliad o da gestori virtuali, e offrono l’affidabilità di una rete ampiamente diffusa, con attivazione semplice e supporto tramite app ufficiale.

Due mondi diversi: libertà e flessibilità contro struttura e bonus

Ops! Mobile punta tutto su un pacchetto generoso e senza vincoli sul prezzo nel tempo, ma resta legato al solo 4G e prevede un costo iniziale. Vodafone, invece, propone una scalabilità di giga con bonus extra per chi sceglie il pagamento ricorrente, ma impone limiti sulla provenienza.

La scelta si gioca tra chi desidera la massima quantità di dati e chi preferisce un’offerta più strutturata, con servizi evoluti e vantaggi aggiuntivi, anche se a parità di prezzo.