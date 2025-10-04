OPS! Mobile Special 300 GB: la nuova offerta con giga extra inclusi

Nel panorama dei gestori virtuali si fa spazio OPS! Mobile, realtà emergente che punta a distinguersi con proposte ricche di traffico dati e prezzi bloccati. Tra le soluzioni più recenti spicca la OPS Special 300 GB, una promozione pensata per chi ha bisogno di tanta connessione senza spendere troppo.

300 giga in 4G e servizi inclusi: tutto ad opera di OPS! Mobile

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre e mette a disposizione un pacchetto completo: minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e 300 giga in 4G. Il dettaglio curioso è la composizione del traffico dati: 150 giga fanno parte del pacchetto standard, mentre altri 150 giga vengono forniti come bonus extra da OPS! Mobile, andando così a raddoppiare la disponibilità effettiva.

Con una simile quantità di dati, l’offerta si rivolge chiaramente a chi fa un uso intensivo di internet da smartphone, tra social, streaming e applicazioni ad alto consumo.

L’offerta è destinata a tutti: OPS! consente l’attivazione con lo SPID

La promozione è dedicata a chi decide di portare il proprio numero in OPS! Mobile. È accessibile a tutti gli utenti che provengono da altri operatori, ad eccezione di chi è già in Vodafone, per il quale non è possibile la portabilità.

L’attivazione avviene esclusivamente tramite SPID, una scelta che semplifica e velocizza le procedure di riconoscimento, riducendo i tempi burocratici.

Il costo da sostenere all’ingresso è di 9,90 euro una tantum, che copre l’attivazione della linea. La spedizione della SIM è invece gratuita, rendendo l’intero processo lineare e senza spese aggiuntive.

Un’offerta che punta alla quantità

Con OPS Special 300 GB, il gestore virtuale propone una delle soglie dati più alte nella fascia di prezzo sotto i 10 euro. La combinazione di minuti illimitati, SMS e 300 giga rende l’offerta competitiva, soprattutto per chi è alla ricerca di una tariffa senza vincoli di durata e con condizioni chiare.