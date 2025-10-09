PlayStation Store: una promo offre giochi PS4 e PS5 in offerta

Negli ultimi anni il mercato videoludico digitale ha visto un’evoluzione costante nella strategia dei prezzi e nelle formule promozionali. Le piattaforme online non si limitano più a proporre sconti occasionali, ma costruiscono vere campagne stagionali pensate per intercettare le diverse tipologie di pubblico. In tale contesto si inserisce il ritorno della promozione Player’s Choice sul PlayStation Store. Tale opzione, fino al 22 ottobre, offre una selezione di giochi PS4 e PS5 a prezzi ridotti. L’iniziativa di Sony si distingue per l’ampiezza del catalogo e per la presenza di titoli di rilievo. Alcuni dei quali scontati per la prima volta. È il caso di Gears of War: Reloaded, riedizione di un classico sparatutto in terza persona. Per la prima volta il gioco viene proposto a 29,99 euro invece di 39,99 euro. Con una riduzione del 25%, segnale di un’attenzione crescente verso i fan.

PlayStation Store: ecco gli sconti disponibili

La stessa percentuale di sconto accompagna Senua’s Saga: Hellblade 2, sviluppato da Ninja Theory. L’avventura psicologica, nota per la sua intensità narrativa e per l’uso innovativo del sonoro, è ora disponibile a 37,49 euro rispetto al prezzo originario di 49,99 euro. Tra i titoli più recenti in promozione spicca Kingdom Come: Deliverance 2, seguito dell’action RPG di Warhorse Studios. Gli abbonati a PlayStation Plus possono acquistarlo a 41,99 euro, beneficiando di uno sconto importante rispetto ai 69,99 euro di listino.

E non è tutto. Yakuza: Like a Dragon passa a 7,99 euro. Mentre Dragon Age: The Veilguard è proposto a 31,99 euro e The Alters debutta in promozione a 26,24 euro per gli iscritti al servizio Premium. Infine, Atomic Heart cala a 24,49 euro.

La varietà di tali sconti mostra come le campagne digitali stiano diventando uno strumento decisivo nel consolidare il rapporto tra produttori e pubblico. L’abbattimento dei prezzi non si traduce solo in un incentivo all’acquisto, ma anche in una strategia di fidelizzazione. In un’industria che si muove sempre più verso la distribuzione online, iniziative come la Player’s Choice rappresentano non solo un’opportunità commerciale, ma anche un segnale dell’evoluzione del settore gaming.