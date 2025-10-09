Xbox Game Pass, annunciati i giochi di questo mese

Ritorna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del mondo dei videogiochi. Ci stiamo riferendo in particolare al servizio in abbonamento a Xbox Game Pass. In queste ultime ore, infatti, il colosso americano Microsoft ha annunciato i nomi dei videogiochi che arriveranno sul catalogo nel corso di questo mese. Tutto questo avviene in un periodo un po’ delicato, dato che l’azienda ha da poco annunciato l’arrivo di aumenti per l’abbonamento.

Xbox Game Pass, Microsoft annuncia i nomi dei videogiochi in arrivo ad ottobre

Nel corso delle ultime ore il colosso americano Microsoft ha annunciato i nomi dei videogiochi che saranno disponibili ad ottobre per gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass. Come già accennato in apertura, l’annuncio avviene in un periodo piuttosto delicato, dato che è stato da poco annunciato anche l’arrivo di alcuni aumenti per il servizio. Ciò nonostante, l’azienda continua ad aggiornare il catalogo con tanti nuovi videogiochi, che saranno resi disponibili sulla piattaforma nel corso dei prossimi giorni.

Xbox Game Pass – giochi in arrivo ad ottobre