Truffa phishing: ottobre 2025 diventa una trappola a causa di questo messaggio

Non bisogna farsi prendere dal panico: la truffa di cui si parla non è in grado di agire da sola. Serve sempre l’inconsapevole consenso degli utenti, spesso vittime sacrificali che i truffatori designano per guadagnare soldi in maniera indebita.

Come si può vedere nel paragrafo in basso, tutto sembra essere pronto per una donazione milionaria o quasi, cosa praticamente impossibile al giorno d’oggi. L’obiettivo è far cascare le persone nella rete facendogli credere di poter guadagnare un mucchio di soldi, cosa che ovviamente non accadrà. Consigliamo pertanto di dare uno sguardo in basso così da capire ciò che sta succedendo e quali contromisure adottare per evitare la truffa.

La truffa si sta facendo largo tra gli utenti all’interno delle caselle di posta elettronica

Questa è la truffa che purtroppo al giorno d’oggi tante persone sta facendo penare. Il messaggio è chiaro e tondo, così come gli zeri che caratterizzano la fantomatica cifra che il finto donatore prometterebbe di donare alla vittima. È da qui che non bisogna andare avanti, in quanto, cliccando sui link presenti nel testo, si potrebbe innescare una spirale senza fine. Ecco il testo:

“Mi chiamo Sir Leonard Valentinovich Blavatnik. Lei è tra le persone selezionate per ricevere una donazione dalla mia azienda, Access Industries.

Ho deciso di donare 600.000,00 dollari statunitensi (seicentomila dollari) a individui scelti casualmente in tutto il mondo. Ricevendo questa email, può considerarsi uno dei fortunati beneficiari. Il suo indirizzo email è stato selezionato casualmente online.

La prego di rispondere al più presto possibile affinché io possa confermare che il suo indirizzo email è valido.

Può leggere di più su di me tramite il link seguente:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Len_Blavatnik

Cordiali saluti,

Sir Leonard Valentinovich Blavatnik

Presidente, Access Industries“.

Basta semplicemente non cliccare sui link e non scaricare allegati di alcun genere, sarà così che si potrà evitare di finire nel tranello.