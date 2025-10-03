Moto X70 Air: Motorola entra nella sfida degli smartphone super sottili

La gara agli smartphone sempre più sottili presenta un nuovo protagonista. Dopo iPhone Air e Galaxy S25 Edge, anche Motorola si prepara a scendere in campo con il Moto X70Air. L’annuncio è arrivato direttamente da Weibo, dove Lenovo, proprietaria del marchio, ha pubblicato un teaser che lascia poco spazio ai dubbi. Lo slogan “Leggero come l’aria e con tanta AI” è stato accompagnato da un’immagine che mette in risalto il profilo sottilissimo del dispositivo.

Al momento non c’è una data precisa di lancio, ma la chiusura del post lascia intendere che la presentazione sia prevista per fine Ottobre. È probabile che il Moto X70 Air arrivi prima in Cina, sotto il marchio Lenovo, per poi giungere sui mercati internazionali con il brand Motorola e un nome diverso. La famiglia “X”, infatti, è da sempre destinata al mercato “domestico”, mentre all’estero il dispositivo potrebbe essere commercializzato come Motorola Edge 70, forse con la denominazione “Air” per richiamarne la leggerezza appunto.

Motorola Edge 70: hardware di punta per uno smartphone slim

Le indiscrezioni trapelate online indicano che il Moto X70 Air non sarà solo un esercizio di design. Sotto la sua struttura super sottile dovrebbe infatti trovare posto il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, lo stesso chip scelto da altri top di serie per garantire prestazioni elevate. Questo dettaglio lo inserisce subito nella fascia premium, proprio come fatto da Apple e Samsung con i rispettivi modelli slim, che non hanno rinunciato a dotazioni tecniche di alto livello.

Il dispositivo è stato anticipato anche da un teaser non ufficiale diffuso dal leaker Evan Blass, che lo descriveva con la frase “Impossibly Thin and Incredibly Tough”, cioè “incredibilmente sottile e resistente”. Un indizio che conferma l’intento di Motorola di unire leggerezza ed eleganza a una robustezza che rassicuri gli utenti, spesso scettici verso i modelli ultra slim.

Se tali informazioni verranno confermate, Moto X70 Air potrebbe rappresentare uno dei prodotti più interessanti della fine del 2025, unendo design all’avanguardia e hardware da vero top.