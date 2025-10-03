Instagram, in Italia arriva la mappa: potete sapere dove sono le persone che seguite

Instagram ha esteso anche in Italia la Mappa, strumento che unisce localizzazione e scoperta di contenuti geolocalizzati. L’obiettivo è offrire un modo semplice per rimanere aggiornati sulle attività di amici e creator, con la possibilità di organizzare incontri o seguire eventi sul territorio. La condivisione della posizione è facoltativa, disattivata di default e può essere interrotta in qualsiasi momento, così da garantire un controllo totale sulla propria privacy.

Condivisione selettiva e privacy tutelata: come la gestisce Instagram

Con la nuova Mappa è possibile scegliere in maniera mirata con chi condividere la propria ultima posizione attiva. Le opzioni includono Amici più stretti, follower reciproci, una lista di contatti selezionati manualmente oppure la possibilità di non condividere nulla. La localizzazione si aggiorna automaticamente ogni volta che si apre l’app e resta visibile per 24 ore, salvo nuova attività.

La funzione non riguarda solo la condivisione in tempo reale: permette anche di scoprire i contenuti contrassegnati con un tag di posizione da parte di amici e creator. Per i più giovani sono stati previsti strumenti di supervisione: i genitori possono controllare con chi i figli condividono la posizione ed eventualmente disattivarla.

Come accedere alla Mappa di Instagram

La Mappa è accessibile dalla sezione messaggi, sotto la propria miniatura del profilo. Una volta aperta, mostra su una cartina le posizioni degli amici che hanno deciso di condividerle, insieme ai contenuti taggati nei luoghi corrispondenti. Premendo sulla barra superiore si apre il menu dedicato alla gestione della privacy, con le quattro modalità principali.

In basso appare anche un elenco dei contatti con l’indicazione dell’ultima attività e la funzione “Condividi a tua volta”, che invita a ricambiare la localizzazione. In questo modo, la Mappa si configura come uno spazio ibrido tra chat privata, localizzazione e scoperta dei post geotaggati.

Le migliorie introdotte per gli utenti

Rispetto al lancio iniziale, Instagram ha aggiunto diversi accorgimenti. Ora un indicatore permanente segnala lo stato della condivisione, mentre un simbolo sotto la foto profilo nelle Note rende chiaro se la posizione è attiva. È stata anche distinta in modo netto la differenza tra tag di posizione e condivisione in tempo reale: inserire un tag non comporta la visibilità della propria posizione sulla mappa. Infine, sono stati inseriti promemoria e anteprime che mostrano come appariranno i post geolocalizzati prima della pubblicazione.