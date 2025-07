Truffa terribile online: attenti al finto regalo di migliaia di euro, è un inganno

Anche la truffa di oggi potrebbe rivelarsi un vero problema per gli utenti che spesso ci cascano senza neanche pensarci troppo. L’inganno sta girando all’interno delle chat, come riferiscono agli utenti, ma soprattutto tramite e-mail. L’obiettivo è quello di riuscire a recuperare le credenziali bancarie delle persone proprio per fregarle e derubarle senza che neanche se ne accorgano. Fate dunque molta attenzione a non cascarci perché potrebbe essere pericoloso.

Truffa in corso con un messaggio che promette centinaia di migliaia di euro: eccola qui

Ancora una truffa sta rendendo la vita difficile agli utenti e il messaggio in basso lo dimostra in pieno. Abbiamo deciso infatti di incollarlo così com’è, proprio per far capire agli utenti di fronte a che cosa potrebbero ritrovarsi improvvisamente all’interno della loro casella di posta elettronica. Ricordiamo che la cosa importante su tutte è certamente quella di non cliccare su alcun link e di non scaricare alcun tipo di allegato. Ecco il testo completo:

“Buongiorno,

Mi chiamo Sir Leonard Valentinovich Blavatnik. Lei è tra le persone selezionate per ricevere una donazione dalla mia azienda, Access Industries.

Ho deciso di donare 600.000,00 dollari (seicentomila dollari statunitensi) a ciascuna persona selezionata a caso in tutto il mondo. Dopo aver ricevuto questa email, potrà considerarsi uno dei fortunati destinatari. Il suo indirizzo email è stato selezionato casualmente online.

La preghiamo di rispondere al più presto in modo che io possa confermare la validità del suo indirizzo email.

Può trovare maggiori informazioni su di me tramite il link qui sotto:

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Len_Blavatnik

Cordiali saluti,

Sir Leonard Valentinovich Blavatnik

Presidente, Access Industries“.

Come si può vedere, c’è anche un link reale che porta a Wikipedia, il quale indica una persona reale che però non ha nulla a che fare con tutto ciò e di cui è stata presa l’identità proprio per rendere il tutto più affidabile.