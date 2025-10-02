Truffa di ottobre via SMS e e-mail: il pericolo incombe, attenti ai conti correnti

La truffa del giorno è servita. Purtroppo alcuni messaggi hanno preso il sopravvento nelle caselle e e-mail e stanno fregando gli utenti senza che questi neanche se ne accorgano. Entrambi i testi sono stati riportati nel paragrafo successivo.

C’è ancora una volta una truffa pericolosa in giro, fate molta attenzione ed evitatela

Come potete vedere qui in basso c’è il primo messaggio che mette in difficoltà gli utenti senza che questi neanche se ne accorgano. Ecco il testo:

“Ciao, non mi conosci, ma ti scrivo per conoscerci.

Ho sempre bisogno del sesso in tutte le sue manifestazioni. Poiché il mio partner ha problemi di potenza, posso “ottenere” ciò di cui ho bisogno.

E voglio anche lottare per qualcosa di permanente. Puoi saperne di più su di me nel mio profilo Brandee_princess_566.

Tutte le mie esigenze le posso soddisfare in chat.

Il tuo Brandee!”

Questo è il primo messaggio ma purtroppo ce n’è anche un altro che ha colto di sorpresa gli utenti che infatti ci sono cascati con tutte le scarpe. Fate molta attenzione a quello che sta succedendo in quanto potrebbe essere deleterio sia per i vostri dati personali che per il conto corrente. Ecco il secondo messaggio:

“OFFERTA VIP ESCLUSIVA – 200 GIRI GRATUITI 🔥

Booms.bet

L’esperienza definitiva del casinò per giocatori italiani

I TUOI 200 GIRI GRATUITI TI ASPETTANO!

NESSUN DEPOSITO RICHIESTO!

200 GIRI GRATUITI

SU STARBURST™

I TUOI VANTAGGI VIP:

200 Giri Gratuiti – Nessun deposito necessario

Vincite Reali – Prelievo fino a 1000€

Accesso Immediato – Offerta limitata

IL TUO CODICE PROMO ESCLUSIVO:

BOOMS200

(Codice valido 12 ore)

RICEVI I MIEI GIRI GRATUITI

Offerta a tempo limitato – Non lasciartela sfuggire!

Riservato ai maggiori di 18 anni. Solo nuovi giocatori. Giri gratuiti validi su Starburst™. Vincite accreditate come bonus, max 100€. Termini e condizioni applicabili.

Gioca responsabilmente –

responsible-gaming.it

© 2025 Booms.bet Casino. Tutti i diritti riservati.

Booms.bet Ltd, 123 Casino Way, Italia“.