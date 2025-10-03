Ad
TIM Power e Young: due delle migliori offerte fino a 300GB in 5G ad ottobre

Il mese di ottobre sarà davvero interessante per chi sceglierà una delle offerte di TIM, provider che sta mettendo a disposizione degli utenti il meglio

scritto da Felice Galluccio
Il mercato mobile continua a muoversi e TIM rimane tra i protagonisti con una serie di offerte pensate per esigenze diverse, spesso rivolte a chi proviene da altri operatori. Le nuove proposte della linea Power e l’opzione Young per i più giovani offrono quantità generose di giga in 5G, insieme a minuti e SMS inclusi.

Le proposte TIM Power per chi cambia gestore

Una delle promozioni di maggiore impatto è la TIM Power Supreme, rivolta a chi arriva da Iliad o da operatori virtuali come Fastweb e PosteMobile. Con un costo mensile di 7,99 euro, garantisce 250 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. Una formula che punta a coniugare ampia disponibilità di traffico con un prezzo accessibile.

Un gradino più in alto si posiziona la TIM Power Special New, che a 9,99 euro al mese porta con sé 300 giga in 5G, minuti senza limiti e 200 SMS. Anche questa promozione è riservata ai clienti in arrivo da Iliad e dagli operatori virtuali, e si distingue per l’equilibrio tra costo e volume di dati.

Diversa invece la TIM Power Special Pro, sempre a 9,99 euro, ma pensata per chi migra da WindTre o Very Mobile. Qui il pacchetto prevede 100 giga in 5G, oltre a minuti illimitati e 200 SMS. Una scelta che riduce il volume dei giga ma mantiene invariata la struttura dei servizi.

Un’offerta particolarmente competitiva è la TIM Power Iron, disponibile a 6,99 euro al mese. Destinata agli utenti in arrivo da Iliad e da diversi operatori virtuali come PosteMobile, Tiscali o CoopVoce, offre 200 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS.

TIM Young: l’offerta dedicata agli under 30

Per quanto riguarda i più giovani, TIM ha riservato una proposta specifica. La TIM Young, dal costo mensile di 9,99 euro, è disponibile per chi ha meno di 30 anni e include 200 giga in 5G, chiamate senza limiti e 200 SMS. Una soluzione che guarda a un pubblico abituato a vivere connesso e che necessita di molta disponibilità di dati.

Le offerte del gestore raccontano una strategia chiara: diversificare l’offerta in base al profilo dell’utente e al gestore di provenienza, mantenendo sempre al centro l’accesso al 5G e un pacchetto completo di servizi.

