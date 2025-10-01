TIM porta l’iPhone 17 Pro nelle tue mani con Netx EVOlution

TIM presenta una nuova promozione che permette ai clienti di portarsi a casa il nuovo iPhone 17 Pro.
Il nuovo gioiellino di casa Apple può arrivare nelle mani di qualsiasi cliente TIM che sia titolare di una linea fissa oppure che mantenga la linea mobile per 24 mesi.
A queste condizioni, l’operatore permette di fare un finanziamento e avere tra le mani uno degli smartphone più incredibili di sempre.
TIM: come fare per portare a casa il nuovo iPhone 17 Pro?
Con Tim Next EVOlution si può scegliere di portare a casa il nuovo iPhone 17 Pro di Apple con un finanziamento a rate, con TAEG 0% e anche senza anticipo.
Ci sono due tipologie di rate in base a una scelta ben precisa.
O si può effettuare un finanziamento da 30 rate con un prezzo da 37 € al mese. Oppure si può decidere di scegliere il finanziamento sempre in 30 rate, ma al costo di 23 € al mese se si consegna un iPhone 15 Pro da 256 giga usato.
Ma non solo iPhone 17 Pro, perché TIM permette ai propri clienti di effettuare dei finanziamenti anche sugli altri modelli di casa Apple.
Per quanto riguarda il modello base, ovvero l’iPhone 17, si possono richiedere 30 rate da 28 € al mese oppure la scelta più economica, che si basa sempre su 30 rate ma con il costo di 17 € al mese se si consegna un iPhone 15 da 256 giga usato.
Il nuovo modello, invece, lo smartphone iPhone Air è disponibile soltanto in versione eSIM e si può scegliere sempre di rateizzarlo in 30 parti da 35 € al mese, oppure scegliere sempre la versione più economica, da 30 rate al costo di 21 € se si consegna un iPhone 15 Pro da 256 giga usato.
Infine, per il modello più accessoriato, l’iPhone 17 Pro Max, sono presenti sempre due scelte.
Il finanziamento da 30 rate al costo di 41 € al mese, oppure quello sempre da 30 rate ma da 26 € al mese se si consegna un iPhone 15 Pro Max da 256 giga usato.