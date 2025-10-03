Lyca Mobile, ottobre 2025: l’offerta da 150GB in 5G è ancora qui

Anche oggi si parla di un’offerta davvero interessante firmata Lyca Mobile, che punta a conquistare nuovi clienti con un mix di convenienza e trasparenza. La nuova promozione costa 5,99 euro al mese e promette di diventare una scelta interessante per chi desidera tanto traffico dati senza spendere troppo.

150 giga e servizi inclusi senza limiti con Lyca

Al centro dell’offerta c’è un pacchetto che prevede 150 giga in 5G, con connettività gratuita inclusa, un dettaglio che rende la proposta ancora più competitiva. Oltre alla navigazione, sono compresi minuti e SMS senza limiti verso tutti i gestori nazionali, così da garantire un utilizzo a tutto tondo, sia per la comunicazione tradizionale sia per quella digitale.

Una caratteristica importante è la stabilità del prezzo: i 5,99 euro al mese sono validi per sempre, senza aumenti successivi. Un aspetto non trascurabile, in un mercato in cui molti operatori spesso propongono tariffe inizialmente vantaggiose ma soggette a rimodulazioni nel tempo.

Il vantaggio dei due mesi gratuiti che offre Lyca Mobile

Per rendere l’offerta ancora più allettante, Lyca Mobile ha scelto di aggiungere un incentivo concreto: chi attiva la promozione riceve due mesi in omaggio, una formula che riduce ulteriormente il costo complessivo nel primo periodo di utilizzo. Una strategia pensata per abbattere le barriere all’ingresso e convincere più facilmente chi valuta il passaggio.

Nessun vincolo sul gestore di provenienza

Altro elemento distintivo riguarda la platea dei potenziali clienti. A differenza di molte promozioni legate a specifici operatori di provenienza, in questo caso l’offerta di Lyca Mobile è aperta a tutti, senza limitazioni. Che si provenga da un operatore tradizionale o da un virtuale, l’accesso alla tariffa rimane invariato, facilitando la portabilità del numero.

Questa promozione si inserisce in un contesto in cui gli operatori virtuali stanno guadagnando sempre più spazio, proponendo tariffe semplici e con tanti giga inclusi. Con i suoi 150 giga, il prezzo bloccato e il bonus dei due mesi gratuiti, Lyca Mobile si posiziona come una delle scelte più interessanti sul mercato mobile low-cost.