Qualche giorno fa l’operatore telefonico italiano TIM aveva reso disponibile una nuova super offerta di rete mobile. Si tratta dell’offerta denominata TIM Power Special VPro 5G ed include fino a 50 GB di traffico dati per navigare. Nonostante questo, l’operatore sembra aver cambiato idea. In queste ultime ore, infatti, TIM ha deciso di modificare il bundle messo a disposizione degli utenti, includendo questa volta fino a ben 100 GB di traffico dati. Tutto questo senza ovviamente cambiare il costo per il rinnovo mensile già previsto in precedenza. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM Power Special VPro 5G, super offerta ora anche con 100 GB di traffico dati

Nel corso delle ultime ore il noto operatore telefonico italiano TIM ha deciso di modificare leggermente il bundle messo a disposizione degli utenti riguardante una delle sue nuoce offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta denominata TIM Power Special VPro 5G. Al momento del suo arrivo ufficiale, questa offerta prevedeva un bundle comprendente fino a 50 GB di traffico dati.

Come già detto, però, ora l’operatore ha deciso di modificare proprio il bundle messo a disposizione degli utenti. In particolare, ora il bundle mensile includerà fino a ben 100 GB di traffico dati. Si tratta quindi del doppio rispetto a quanto previsto in passato. Il costo dell’offerta rimane poi invariato. Gli utenti dovranno infatti sostenere sempre un costo di 9,99 euro al mese per avere questa offerta.

Il bundle di traffico dati messo a disposizione sarà valido per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione ad una velocità massima pari a 250 mbps in download. Con questa offerta, saranno messi a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri. Ricordiamo che l’offerta in questione è attivabile online da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali Vodafone e ho Mobile.