Mercedes-Maybach GLS 600: il lusso assoluto si rinnova con stile

La Mercedes-Maybach GLS 600 continua il suo percorso di icona del lusso “suviano”. Il restyling previsto tra fine 2025 e inizio 2026 porta con sé dettagli significativi. Il frontale mantiene il tratto distintivo Maybach, la griglia cromata a barre verticali, ma assume una forma più compatta, sagomata verso il basso. Una linea che richiama una silhouette elegante, quasi a evocare un nuovo simbolo di potenza. La domanda è inevitabile: come può un SUV di questa grandezza reinventarsi senza rinunciare al proprio prestigio? Il confronto con la GLS 580 chiarisce la direzione intrapresa nel cambiamento. La versione “standard” sceglie infatti uno stile sobrio, con sottili barre orizzontali. La GLS 600, invece, punta sull’esclusività. I gruppi ottici anteriori introducono le luci diurne a forma di stella, segno distintivo dei modelli Mercedes più recenti. Sul retro si attende un aggiornamento delle luci posteriori, ancora celato nei prototipi.
Interni di lusso per la rinnovata Mercedes
All’interno la Mercedes potrebbe presentare un display digitale a tutta larghezza, destinato a ridefinire la percezione dell’abitacolo. Un’evoluzione che ricalca lo stile delle berline di fascia alta, con una plancia avvolgente e soluzioni raffinate. Ogni dettaglio trasmette la cura tipica della divisione Maybach. Pelle pregiata, inserti personalizzabili e finiture cromatiche trasformano ogni viaggio in un rituale. Ogni passeggero gode di comfort assoluto, con spazi generosi e tecnologie pensate per il benessere. Sedili posteriori reclinabili, impianto audio di qualità straordinaria e illuminazione ambientale studiata per evocare atmosfere uniche.
Sotto il cofano della Mercedes rimane ancora il celebre V8 biturbo da 4 litri, capace di erogare 550 CV. L’ipotesi di un leggero incremento di potenza accompagna il restyling, confermando la vocazione prestazionale del modello. Perché rinunciare alla forza quando la raffinatezza chiede energia? La decisione di Mercedes di continuare a proporre motori endotermici anche oltre il 2030 trova nella GLS 600 una delle sue espressioni più chiare. Markus Schäfer, Chief Technology Officer del Gruppo, ha ribadito la volontà di mantenere in vita propulsori di grande tradizione, dal V8 al V12. Il prezzo? Più alto degli attuali 153.000 euro, destinato a superare facilmente i 180.000 dollari, un valore che conferma lo status del SUV Mercedes come oggetto di desiderio per pochi eletti.