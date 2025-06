La gamma SUV Mercedes si prepara ad un importante restyling

Mercedes -Benz si prepara a rinfrescare il look dei suoi SUV di punta. Parliamo dei modelli GLE, GLE Coupé e GLS. Gli aggiornamenti estetici, già in fase di collaudo, sono stati rivelati da alcune foto spia scattate al Nürburgring, in cui le tre vetture sono state intercettate durante le sessioni di test. Le immagini mostrano le auto dettagliatamente camuffate, con adesivi posizionati con cura soprattutto nella zona anteriore. Una scelta che lascia intendere facilmente che le modifiche principali interesseranno proprio il frontale.

Differenze stilistiche tra Mercedes GLE, Coupé e GLS

La nuova identità estetica sarà ispirata al family feeling già introdotto con le recenti Classe E e CLA. Secondo alcune indiscrezioni, la GLE potrebbe ricevere una griglia ridisegnata, simile a quella adottata dalla ClasseE, accompagnata da gruppi ottici a forma di stella. Una scelta che contribuirebbe a rendere il design più moderno e in linea con le ultime tendenze del marchio. Le novità, però, non saranno identiche su tutti i modelli. In quanto Mercedes intende preservare l’individualità di ciascun SUV, evitando uniformità e offrendo così varianti adatte a target diversi.

Tra i tre modelli, la GLE manterrà probabilmente una linea più sobria e classica, rivolta a un pubblico tradizionale. La GLE-Coupé, invece, potrebbe osare di più, adottando soluzioni più sportive ed estrose. La GLS, da parte sua, si presenterà come il “gioiello” della gamma SUV, puntando su eleganza e presenza scenica. Ogni modello, pur condividendo alcuni elementi di design, conserverà un’identità propria ben definita, coerente con il proprio posizionamento nel mercato premium.

Il lancio delle nuove versioni aggiornate è previsto per il 2026, anche se non è da escludere un debutto leggermente posticipato per uno dei tre modelli, forse nel 2027. L’obiettivo di Mercedes è quello di rinnovarsi senza stravolgere, aggiornare lo stile senza perdere l’essenza di ciascun veicolo. Insomma, l’ azienda vuole offrire SUV raffinati, riconoscibili e in linea con le esigenze di una clientela sempre più attenta a stile e tecnologia.