Xiaomi YU7 GT: continuano i test del nuovo SUV al Nürburgring

Uno degli obiettivi finali delle varie case automobilistiche è quello di portare i veicoli precedentemente progettati a una serie di test finali. Test che sono senza alcun dubbio indispensabili per poter analizzare nei minimi dettagli eventuali problematiche. A tal proposito, l’azienda cinese Xiaomi sta portando avanti l’importante serie di test sul suo veicolo che dovrebbe chiamarsi YU7 GT. SUV che punta a conquistare il maggior numero possibile di utenti.

Nello specifico, l’azienda sta continuando i test del nuovo mezzo sul famoso circuito del Nürburgring. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito a questa versione ad alte prestazioni realizzata dal marchio cinese.

Xiaomi YU7 GT in fase di test

L0azienda cinese Xiaomi sta portando avanti l’importante serie di test sul suo YU7 GT. Come anticipato si tratta di un SUV che punta a conquistare il maggior numero possibile di utenti e di appassionati di quattro ruote. Alcune foto spia diffuse recentemente ci consentono anche di scoprire alcuni dettagli che dovrebbero contraddistinguere questo SUV.

Foto che, dunque, non passano inosservate dato che consentono ai più curiosi di poter avere un’idea più chiara del mezzo. Le foto ritraggono il veicolo durante i test di sviluppo sul famoso circuito. Naturalmente ci troviamo ancora in una fase in cui il costruttore ha deciso di camuffare il veicolo con una serie di pellicole. Nonostante le coperture, però, ci sono alcuni dettagli che possono essere comunque osservati.

Si tratta, ad esempio, dei parafanghi anteriori e posteriori che risultano essere più svasati. Oltre a tale particolare, non passano inosservati sul modello di prova gli pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS. I cerchi di grandi dimensioni invece consentono di vedere l’impianto frenante maggiorato con pinze di colore giallo. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito a questo veicolo YU7 GT che l’azienda cinese Xiaomi sta testando.