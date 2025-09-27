WindTre, arriva la promo ZTE Days con super sconti

L’operatore telefonico italiano WindTre ha da poco reso disponibile una super promozione per tutti coloro che intendono acquistare uno smartphone a marchio ZTE. L’operatore ha infatti lanciato la nuova promo denominata ZTE Days. Come suggerisce il nome, si tratta di una promo che riguarda per l’appunto l’acquisto di uno degli smartphone del noto produttore tech. Gli interessati potranno infatti averli con degli sconti di rilievo. Vediamo qui di seguito i dettagli.
ZTE Days, nuova super promo dell’operatore telefonico WindTre
In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha reso disponibile la super promo denominata ZTE Days. Come già accennato in apertura, con questa promo gli utenti potranno usufruire di notevoli sconti acquistando alcuni smartphone del noto marchio ZTE. In particolare, si tratta di sconti interessanti, che partono da un minimo di 30 euro fino ad un massimo di 100 euro. Gli smartphone ZTE in sconto sono i seguenti:
- ZTE Blade A76 5G nel taglio di memoria con 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno al prezzo di 129,90 euro contro gli iniziali 159,90 euro, per uno sconto complessivo pari a 30 euro;
- ZTE Nubia Focus 2 5G al prezzo di 159,90 euro contro gli iniziali 229,90 euro, per uno sconto complessivo pari a 70 euro;
- ZTE Nubia Air 5G nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e 512 GB di storage interno al prezzo di 249,90 euro contro gli iniziali 299,90 euro, per uno sconto complessivo pari a 50 euro;
- ZTE Nubia Flip 2 al prezzo di 599,90 euro contro gli iniziali 699,90 euro, per uno sconto complessivo pari a 100 euro.
Questi sconti sono tuttavia validi con l’operatore telefonico WindTre soltanto se gli utenti decideranno di acquistarli in un’unica soluzione presso i negozi fisici autorizzati. In alternativa, gli utenti potranno decidere di acquistarli in rate mensili sempre con WindTre. In questo caso sarà però necessario abbinare all’acquisto degli smartphone anche l’attivazione di un’offerta mobile dell’operatore.