Samsung Galaxy Tab A11, debutto in India con display a 90 Hz

Il Galaxy Tab A11 è ufficialmente arrivato anche in India. Evento che ha avuto luogo subito dopo una rapida apparizione sul sito degli Emirati Arabi nei giorni scorsi. Si tratta di un modello di fascia bassa, ma non privo di elementi interessanti. Basta pensare al display con frequenza di aggiornamento a 90Hz. Ovvero una caratteristica che consente a tutta la serie GalaxyTab di superare il tradizionale limite dei 60Hz. Una mossa che rende più fluida l’esperienza utente anche su un prodotto economico.

Galaxy Tab A11, scheda tecnica e prospettive sul mercato

Samsung ha scelto una strategia insolita per il lancio del nuovo tablet. Infatti, in seguito alla sua presenza sul mercato, non è stato presentato alcun comunicato stampa o evento dedicato. Gli utenti hanno potuto assistere solo alla pubblicazione della scheda-tecnica sul portale ufficiale indiano. Il dispositivo è già disponibile all’acquisto con un prezzo che punta a colpire soprattutto chi cerca un rapporto qualità-prezzo competitivo. La versione base Wi-Fi con 4GB di RAM e 64GB di archiviazione parte da 12.999rupie, poco più di 120€. Per chi desidera la connettività 5G, la spesa sale a 15.999rupie, circa 150€. Parliamo quindi di cifre che potrebbero renderlo un successo nei mercati emergenti.

Ma diamo uno sguardo più nel dettaglio. Il nuovo Galaxy TabA11 è dotato di un SoC octa-core da 2,2GHz, probabilmente un MediaTek Helio G99. Ad esso si abbinano configurazioni di memoria che vanno da 4 a 8GB di RAM e fino a 128GB di archivio espandibile con microSD fino a 2TB. Il display TFT da 8,7” offre risoluzione WXGA+ e una frequenza di aggiornamento massima di 90Hz. Sul fronte multimediale? Troviamo una fotocamera posteriore da 8MP con autofocus e una anteriore da 5MP. Entrambe sufficienti per le esigenze di base come videochiamate e scatti rapidi.

Il tablet include una batteria da 5.100mAh e supporta connettività moderna. Tra esse: il Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS e, nella variante dedicata, 5G. Non manca il jack audio da 3,5 mm, mentre l’NFC non è previsto. Sul lato software, il dispositivo esce con Samsung One UI 7 basata su Android 15 e promette sette versioni future del sistema operativo, fino ad Android22, insieme a sette anni di patch di sicurezza. Una garanzia di longevità insolita per un prodotto di fascia economica come questo.