Samsung, la One UI 7 arriva ufficialmente su tantissimi dispositivi

Samsung Electronics ha confermato che il rilascio della One UI 7 è in corso per tutti gli smartphone compatibili. Nelle scorse settimane aveva annunciato che a partire dal 7 aprile sarebbe iniziato il roll-out e i primi device stanno già ricevendo il major update.

Nel mese di aprile, Samsung aggiornerà con la One UI 7 basata su Android 15 tutti i device appartenenti alla famiglia Galaxy S24 insieme ai Galaxy S23. In questa fase, verranno inclusi anche i Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 oltre che i foldable di precedente generazione e i tablet della serie Tab S10.

Il prossimo mese, invece, sarà il turno della famiglia Galaxy S21, dei Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 insieme alla terza generazione dei foldable oltre che dei device Tab S9 e S8. Interessante notare che l’azienda aggiornerà anche device come Galaxy A16 e Galaxy Quantum 4 e 5 nonostante non si tratti di precedenti top di gamma.

A giugno, infine, il gigante coreano ha previsto di aggiornare una serie di dispositivi appartenenti alla serie Galaxy A, Quantum, Jump senza dimenticare i Galaxy Tab A. Si tratta di una scelta volta a portare le ultime novità software su una gamma ampissima di dispositivi, sottolineando l’impegno del brand verso il supporto continuo.

Tra le novità che la One UI 7 va ad introdurre sui vari device spicca certamente il nuovo design ottimizzato per migliorare la user experience. Infatti, l’intera interfaccia è progettata per supportare l’Intelligenza Artificiale che contraddistingue il software Samsung.

Galaxy AI diventa un prezioso alleato per ottenere informazioni essenziali in base al contesto e velocizzare le interazioni con i device. Inoltre, l’integrazione con Google Gemini consente di controllare il dispositivo con la voce in maniera naturale.

Gli sviluppatori si sono concentrati sull’offrire un’esperienza fluida, intuitiva e reattiva. Una dimostrazione arriva dalla Now Bar che consente di avere aggiornamenti in tempo reale sull’utilizzo di app e servizi direttamente nella schermata di blocco. In questo modo non sarà necessario sbloccare il device o aprire le singole app, semplificando le interazioni.