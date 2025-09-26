iPhone 17 Pro Max: Youtuber tenta di espandere la memoria da solo

Recentemente Apple ha fatto parlare di sé grazie alla presentazione della sua ultima generazione di iPhone che ha portato con sé il nuovo iPhone Air caratterizzato da un design super sottile ma allo stesso tempo specifichi tecniche da top di gamma, ovviamente restando in tema non sono mancati i top di gamma veri e propri tra cui spicca il protagonista dell’articolo di oggi, iPhone 17 Pro Max.

Ovviamente il dispositivo in questione è disponibile in vari tagli di memoria che partono dal modello da 256 GB fino al modello da 2 TB, memorie che ovviamente non possono essere intercambiate dal momento che i chip in questione sono saldati direttamente sulla scheda madre, dettaglio che come ovvio che sia obbliga a scegliere attentamente il taglio di memoria per evitare di ritrovarsi senza.

Un utente però non sembra essere molto d’accordo con questa politica e ha deciso di cimentarsi in una sfida ingegneristica decisamente non da poco, l’utente in questione infatti ha deciso di aprire il proprio iPhone 17 Pro Max per sostituire il chip da 256 GB con uno da un TB, una sfida ingegneristica decisamente non da poco, ma che in realtà abbiamo già visto in passato su altri canali.

Il tentativo documentato

Come potete guardare dal video pubblicato sul canale dell’utente, quest’ultimo Ha smontato completamente il dispositivo in pieno stile ASMR Utilizzando ovviamente la strumentazione appropriata, per poi arrivare nella sede dove è alloggiata la memoria, una volta rimossa quella da 256 GB ha provveduto a saldare quella da 1 TB utilizzando ovviamente una pasta metallica ad hoc per poter far combaciare i singoli pin.

Dopodiché ha completamente rimontato il telefono che alla fine del video si avvia senza nessun tipo di problema, riconoscendo la nuova memoria installata all’interno, ovviamente questo video a un fine dimostrativo che mostra come questo tipo di procedure sia fattibile e probabilmente nasconde un velato cenno di protesta verso Apple, che magari non permette di ottenere queste procedure in sede di riparazione e assistenza.