Samsung One UI 8.5: arriva la protezione per chi soffre di epilessia fotosensibile

Samsung

Samsung continua a dimostrare grande attenzione al tema della salute digitale. Dopo l’introduzione di strumenti avanzati nel monitoraggio del benessere con Samsung Health e l’imminente arrivo dell’assistente Health Assistant, la casa sudcoreana prepara un’ulteriore innovazione con One UI 8.5: un sistema di protezione per gli utenti affetti da epilessia fotosensibile.

Una novità pensata per l’accessibilità

La scoperta arriva dall’analisi del codice della nuova versione dell’interfaccia, ancora in fase di test. Samsung starebbe implementando una funzione capace di rilevare automaticamente luci lampeggianti nei video o nelle animazioni e di attenuare la luminosità dello schermo in tempo reale. L’obiettivo è chiaro: ridurre al minimo il rischio di crisi epilettiche scatenate da lampi o flash improvvisi. Un’aggiunta di questo tipo non solo amplia le possibilità di personalizzazione della One UI, ma rafforza l’impegno di Samsung verso una tecnologia inclusiva e sicura.

Come funzionerà la protezione

Secondo le prime informazioni trapelate, la funzione sarà attivabile nelle impostazioni di Accessibilità e opererà in background senza richiedere l’intervento dell’utente. Quando verrà rilevato un contenuto potenzialmente dannoso – ad esempio un videoclip musicale con flash strobo o un gioco con effetti luminosi rapidi – lo schermo ridurrà la sua intensità per evitare stimoli troppo aggressivi. È plausibile che Samsung integri anche un sistema di notifiche preventive, avvisando l’utente che il contenuto in riproduzione è stato “moderato” dal software per motivi di sicurezza.

Perché è una funzione importante

L’epilessia fotosensibile è una condizione che può essere innescata da sequenze di luci intermittenti, e pur non riguardando la totalità degli epilettici, rappresenta comunque un rischio concreto per milioni di persone. Finora, la protezione era affidata principalmente alla segnalazione preventiva dei contenuti da parte di piattaforme come YouTube o Netflix. Con One UI 8.5, invece, il controllo diventerebbe integrato direttamente nello smartphone, garantendo un livello di protezione più capillare.

One UI 8.5 e la strategia Samsung

Il debutto di One UI 8.5 è atteso nei prossimi mesi, probabilmente in concomitanza con la presentazione della serie Galaxy S26 nel 2026. Tuttavia, non è escluso che i possessori di Galaxy S25 Ultra e degli altri modelli S25 possano accedere in anteprima a una versione Beta per testare la novità.