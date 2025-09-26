Google TV: piccolo restyling in cantiere con interessanti novità

Come ogni piattaforma di proprietà Google, anche Google TV gode di tutta una campagna di aggiornamenti pensata per migliorare l’esperienza utente nel corso del tempo, Google lavora a tempo pieno con i propri team di sviluppo in modo da mantenere tutte le sue applicazioni decisamente appetibili e competitive, ecco infatti che i ragazzi di 9to5Google hanno annunciato l’arrivo di alcuni piccoli cambiamenti nel design dell’interfaccia grafica di Google TV che arriveranno con i prossimi update, ma che sono disponibili anche nell’ultima beta della versione v1.0.806977084, attualmente in fase di test limitato.

Piccolo accorgimenti

Nello specifico, si tratta di piccoli cambiamenti che puntano a rendere l’esperienza d’uso più fluida e allo stesso tempo più personale e personalizzata, primo fra tutti infatti spicca una modifica al design dal momento che ora “Libreria” e “Watchlist” si trovano accanto a “I tuoi servizi” e “Preferenze dei contenuti“.

Restano invece confinate in alto le icone pensate per cambiare account oppure aggiungerne un altro, ciò secondo Google dovrebbero restituire un’esperienza d’uso decisamente più ordinata, soprattutto se aggiungiamo il fatto che adesso “Per te” è stato cambiato in “Home”, mentre le voci “Live” e “App” sono state inserite in una nuova barra a pillola che include anche la funzione di ricerca, ora più visibile.

Anche le impostazioni per avviare lo screensaver sono state spostate e sono state inserite in un apposito menu sempre con il classico design pillola, probabilmente si tratta di un esplicito richiamo al nuovo Material 3 Expressive.

Non è chiaro se queste funzionalità verranno introdotte per tutti e nel caso quando questo accadrà, come spesso accade infatti Google testa per lungo tempo i cambiamenti che poi introduce all’interno di una super piattaforma ma allo stesso tempo ciò non garantisce che effettivamente arriveranno in futuro, non rimane che attendere l’arrivo di ulteriori versioni per svelare l’arcano.