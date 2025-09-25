WhatsApp: il gruppo per guadagnare che in realtà ti lascia senza un soldo

Tutti noi durante l’arco della giornata utilizziamo costantemente WhatsApp come mezzo di comunicazione per restare in contatto con i nostri cari, l’applicazione è diventato un vero e proprio evergreen su ogni smartphone nel corso dell’ultimo decennio grazie ad uno sviluppo davvero perfetto, proprio quest’ultimo ha permesso a WhatsApp di diventare quello che è oggi, ovvero l’applicazione più utilizzata in tutto il mondo, la piattaforma vanta infatti un bacino di oltre 2 miliardi di account attivi e non sembra dare cenno di frenata, continua a crescere costantemente annoverando sempre più persone.

Questo elemento sicuramente rappresenta un pregio davvero importante e ovviamente è motivo di orgoglio per WhatsApp, l’applicazione infatti è diventata l’emblema della realtà da battere alla quale molte altre applicazioni fanno riferimento, tutto ciò purtroppo, però nasconde anche un lato oscuro decisamente problematico, dove ci sono tanti utenti purtroppo spesso ci sono anche i truffatori, questi ultimi sono attratti infatti dalla possibilità di un guadagno facile e soprattutto dalla presenza di tante prede potenziali, le truffe su WhatsApp, sono infatti una realtà ormai consolidata e colpiscono praticamente chiunque.

Proprio per questo oggi vi portiamo il caso della nuova truffa che sta colpendo l’Italia in modo da mostrarvi come agisce per potervi difendere nel miglior modo possibile, fare attenzione ovviamente è il primo passo.

La truffa del guadagno tramite YouTube

I truffatori si presentano la vittima aggiungendola all’interno di un gruppo dove le viene proposto di guadagnare facilmente utilizzando YouTube, questi ultimi infatti pagheranno la vittima con qualche euro in cambio di alcuni like su alcuni video precisi, questa strategia serve a far abbassare la guardia a chi legge in modo poi da portarla ad eseguire altre istruzioni, nello specifico in un secondo momento si chiederà al malcapitato di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro sotto la falsa promessa di restituire la somma aumentata in modo decisamente importante, ovviamente quei soldi sparirebbero in un lampo senza lasciare possibilità di recuperarli, di conseguenza non seguite nessun tipo di istruzione di questo genere poiché chi promette soldi spesso vuole propri vostri.