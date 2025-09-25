Amazon è ASSURDA: la smart TV Philips è scontata del 30% per poco tempo

Gli utenti oggi si ritrovano a poter acquistare una delle migliori smart TV Philips di fascia media andando a risparmiare molto più denaro di quanto avrebbero mai immaginato, proprio partendo da un listino di 429 euro, per scendere su Amazon di circa il 30%.

Il modello in questione è caratterizzato dal codice 43PUS8200, trattasi di un televisore da 43 pollici di diagonale, con tecnologia IPS LCD ma con la sua capacità di raggiungere risoluzione in 4K UltraHD. La piattaforma utilizzata è Titan OS, capace di integrare al proprio interno una infinità di funzioni e di tecnologie di ultima generazione, tra cui Pixel Precise Ultra HD e Dolby Atmos Sound, oltre a naturalmente la possibilità di utilizzare gli assistenti vocali, come Alexa e Google Assistant.

Il prodotto offre un design innovativo e moderno, estremamente sottile nello spessore, con due piedi di appoggio che alzano particolarmente il dispositivo dalla base, facilitando e permettendo il posizionamento di altri oggetti al di sotto della stessa. In termini dimensionali il device raggiunge per la precisione 24,4 x 95,8 x 62,5 centimetri, con un peso di soli 6,92 kg (incluso il supporto), facilitando il posizionamento praticamente su qualsiasi superficie.

Amazon, la promozione sulla smart TV Philips è da urlo

L’occasione per risparmiare è davvero una delle migliori in circolazione, proprio perché oggi il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 298,99 euro, contro i 429 euro previsti originariamente di base, approfittando in questo modo dello sconto effettivo del 30% che viene applicato in modo completamente automatico sulla pagina del prodotto stesso. Se volete risparmiare su Amazon per il suo acquisto, vi potete collegare subito qui.

La perfetta soluzione per tutti gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista che viene spedito direttamente da Amazon con la consegna garantita a domicilio a titolo completamente gratuito.