Truffa phishing e utenti in pericolo a settembre: evitate questo messaggio

C’è una truffa che purtroppo ripercorre i passi di alcuni inganni già visti in passato, esattamente come si può vedere proprio in queste ore. Il testo si diffonde tramite e-mail e può arrivare a chiunque.

Ecco l’ennesima truffa che può trasformarsi in un grave problema per gli utenti, attenti

Il messaggio è proprio questo e a tratti può essere convincente ma ricordiamo che si tratta di una truffa e in quanto tale può entrare nei vostri conti correnti o al limite rubarvi i dati personali. Ecco il testo:

“Ciao caro amico, spero che sarai così per me, voglio conoscerti.

Non scriverò una lunga lettera, descriverò brevemente la mia vita in modo da avere un quadro chiaro.

Sono socievole e curioso, sono impegnato nell’autoeducazione, passo molto tempo nel mio lavoro preferito.

A volte vuoi fermare il ritmo frenetico della vita ed espirare, ma tuo marito non aiuta. Pertanto, cerco nuove conoscenze per incontri piacevoli.

Sono sicuro che a prima vista capirete tutti quello che sto dicendo.

E ora devi prendere la tua decisione, sarà sicuramente la decisione giusta.

E per fugare tutti i tuoi dubbi, aggiungerò il percorso al mio profilo su un sito di incontri, ecco il mio nickname Olive_babe_71.

Qui puoi vedere più foto, più informazioni su di me, dove vivo e altro ancora.

Non appena mi trovi, studi tutto e richiedi un invito alla chat, capirò la tua decisione.

Pronto a rendere felice una bella ragazza? Ti aspetterò ogni giorno, il tuo Olive.

