Xiaomi Mijia Dual-Zone: la lavatrice smart che separa bucato e capi delicati

Dopo accessori curiosi come il cuscino cervicale smart e il termos in titanio, Xiaomi amplia la sua gamma Mijia con un dispositivo dedicato alla casa. Stiamo parlando della lavatrice MijiaDual-Zone. Il motivo del nome? Due cestelli separati, uno principale da 10kg per il bucato quotidiano e uno più piccolo da 0,25kg pensato per i capi delicati, come biancheria intima e tessuti sensibili.

Nonostante la struttura a doppio vano, la lavatrice mantiene dimensioni standard (598x600x850mm), quindi può integrarsi facilmente con la maggior parte degli ambienti domestici tradizionali. È dotata di due motori inverter indipendenti, entrambi garantiti per 10 anni, con velocità di rotazione fino a 1.200rpm per il cestello principale e 1.000rpm per il secondo. A supporto vi è poi un sistema sospensivo avanzato che riduce vibrazioni e rumori per lavaggi più silenziosi.

Xiaomi Mijia Dual-Zone: igiene avanzata e funzioni smart

La Xiaomi Mijia Dual-Zone non punta solo sulla versatilità dei cestelli ma anche su tecnologie igienizzanti avanzate. Grazie a lavaggi ad alta temperatura fino a 95 °C, sterilizzazione a vapore e cicli dedicati, è in grado di eliminare il 99,99% dei batteri, il 99% degli allergeni e il 100% degli acari. I due circuiti separati di ingresso e scarico dell’acqua evitano ogni contaminazione tra bucato tradizionale e delicati.

Tra le funzioni smart, non manca il dosaggio automatico dei detersivi, suddivisi in tre tipologie, quali detersivo classico, detergente specifico per capi delicati e ammorbidente. Il display touch permette di attivare cicli rapidi da 12 minuti, una modalità speciale per la rimozione dei peli di animali e altre opzioni dedicate. La lavatrice supporta HyperOS Connect e l’app Mi Home, oltre al controllo vocale tramite l’assistente XiaoAI. Presente anche un sistema di ventilazione che previene cattivi odori se i capi restano nel cestello.

La nuova lavatrice smart è disponibile in preordine in Cina sul portale JD al prezzo di 3.999yuan, circa 480€ al cambio. Per ora non ci sono conferme sul suo debutto in Europa, ma l’interesse suscitato dal prodotto lascia ipotizzare una futura espansione sul mercato internazionale.