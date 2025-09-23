Truffa incredibile: con una mail qualsiasi utente può essere fregato così

È un problema nel momento in cui una truffa attecchisce e frega gli utenti, perché potrebbe derubarli dei loro dati personali ma a quanto pare non è solo questo l’obiettivo. Questa volta c’entrano infatti anche le criptovalute, vero e proprio soggetto in questione che potrebbe mettere in difficoltà coloro che non sono informati.

La nuova truffa prende piede e frega gli utenti, ecco cosa sta accadendo in queste ore

Gli utenti che hanno delle cripto valute sono stati presi di mira proprio in queste ore da alcuni truffatori che avrebbero infatti ben pensato di fargli credere di dover inoltrare la loro dichiarazione. Ovviamente secondo le regole è così che funziona ma non è questo il caso in quanto l’ente, o meglio il sedicente ente in questione, vuole solo i vostri dati personali e i vostri dati di accesso al conto. Ecco il messaggio che si sta aggirando all’interno delle caselle di posta elettronica degli italiani in queste ore:

“Agenzia delle Entrate

Importante: Scadenza Dichiarazione Criptovalute

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 Settembre 2025.

Inizia la Dichiarazione

Compila il questionario guidato per la dichiarazione delle tue criptovalute. Il processo richiede circa 15–20 minuti.

Inizia Dichiarazione

Perché ho ricevuto questa mail?

I nostri sistemi hanno rilevato delle cripto attività collegabili alla sua persona. Incrociamo i dati degli exchange e informazioni derivate da chain analysis per prevenire frodi fiscali e limitare l’economia sommersa derivata dal mondo delle criptovalute.

La invitiamo a verificare la sua posizione entro i termini previsti. La mancata collaborazione potrebbe comportare sanzioni amministrative o procedimenti ispettivi.

Fornire la documentazione relativa alle transazioni effettuate sulle piattaforme di scambio di criptovalute;

Comunicare eventuali wallet o indirizzi digitali in suo possesso;

Aggiornare le informazioni fiscali eventualmente incomplete o non corrispondenti ai dati in nostro possesso.

Per qualsiasi chiarimento, è disponibile il nostro servizio di assistenza dedicato tramite i canali ufficiali.”