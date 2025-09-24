iPhone pieghevole: sarà come due iPhone Air insieme

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il primo iPhone pieghevole di Apple, atteso per il 2026, punterà su un design estremamente sottile e su materiali di alta gamma, ispirandosi al nuovo iPhone Air. Gurman suggerisce di immaginare “due iPhone Air affiancati”, descrivendo il dispositivo come una vera e propria prodezza di ingegneria. Questa indicazione smentisce le voci che ipotizzavano un primo modello più massiccio e lascia intendere che Apple voglia competere fin da subito con i pieghevoli più sottili del mercato, come il Galaxy Z Fold 7 di Samsung.

Sfida sullo spessore e ingegnerizzazione interna: così sarà iPhone Fold

Per Apple la sfida sarà ridurre ulteriormente lo spessore rispetto a un normale iPhone Air, dato che i pieghevoli top di gamma sono già sotto i 5 mm quando aperti. La società potrebbe sfruttare il lavoro fatto con la nuova scheda logica di iPhone Air, già progettata per occupare meno spazio, e suddividere la batteria tra le due metà del dispositivo per ottenere un profilo più piatto. Queste soluzioni tecniche dovrebbero permettere ad Apple di mantenere la caratteristica sottigliezza senza sacrificare autonomia o prestazioni.

Prezzo e data di lancio dell’iPhone pieghevole

Il posizionamento sarà decisamente premium: Gurman prevede un prezzo di partenza di almeno 2.000 dollari, che lo renderebbe l’iPhone più costoso mai realizzato, superando l’attuale iPhone 17 Pro Max da 2 TB. L’obiettivo sembra essere quello di presentare il pieghevole come un prodotto vetrina, più che come un dispositivo per il grande pubblico.

La presentazione dovrebbe avvenire nel 2026, probabilmente in concomitanza con la serie iPhone 18 o durante un evento dedicato nell’autunno dello stesso anno. Non è escluso che Apple scelga un keynote separato per sottolinearne l’importanza e posizionarlo come un prodotto completamente nuovo nella sua gamma.

Ci sarà quindi ancora un po’ da attendere, ma ormai il tempo passa e il momento si avvicina sempre di più. Restate pronti: potrebbe essere l’ennesima sorpresa di Apple.