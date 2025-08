Truffa online ad agosto: gli utenti derubati da un messaggio pericoloso

Una truffa sta fregando le persone proprio in queste ore in Italia, con due messaggi molto simili tra loro per modus operandi che stanno girando tramite e-mail. In basso tutte le info utili.

La truffa agisce con questo metodo: finge di far credere agli utenti cose inesistenti

Il primo messaggio fa credere alle persone di aver ricevuto un messaggio da un’imprenditrice tedesca che in realtà non esiste in quanto sono solo dei truffatori a nascondersi dietro il testo che si può vedere qui in basso. Eccolo qui:

“Sono Maria Elisabeth Schaeffler, imprenditrice tedesca, investitrice e CEO del Gruppo Schaeffler. Sono una dei proprietari del Gruppo Schaeffler.

Dono il 25% del mio patrimonio personale in beneficenza. Mi sono impegnata a donare il restante 25% a privati entro il 2025. Ho deciso di donare (un milione di euro) a cento persone.

Se siete interessati alla mia donazione, contattatemi per maggiori informazioni.”

Se questo messaggio dovesse sembrarti davvero difficile da credere, ce n’è un altro che purtroppo aumenta la dose di truffa e che più o meno tratta dello stesso argomento. L’obiettivo è quello di far cascare quanti più utenti possibili nel tranello e a quanto pare i truffatori ci stanno riuscendo. Ecco il secondo testo imputato:

“Ciao sconosciuto,

Chiamami Nina, ho 33 anni e sono una creatrice di candele di Vancouver. La mia avventura quotidiana consiste nel trovare la bellezza nelle piccole cose di ogni giorno.

Ciò che mi ha fatto soffermare sul tuo profilo è stato il fascino sottile che ho notato.

Credo che le risate condivise nascano dal trovare un terreno comune. Iniziamo una conversazione intrigante?

Scopri la nostra storia

In attesa di conoscerti,

Con un cuore curioso,

Nina“.

A qualcuno la questione potrebbe sembrare abbastanza esilarante mentre a qualcun altro come un’occasione. Fate molta attenzione a non cliccare sui collegamenti interni, né qui, né in altri messaggi