Android 16 QPR2: arriva la Beta 2 sui dispositivi Pixel

La seconda metà del 2025 segna un passaggio importante per l’evoluzione del sistema operativo del robottino verde. Si tratta della Beta 2 di Android 16 QPR2, rilasciata da Google. Si tratta di un passo che avvicina gli utenti alla distribuzione della versione stabile, attesa per dicembre. Tale fase non rappresenta soltanto un aggiornamento tecnico, ma un tassello cruciale nella strategia di Mountain View. L’azienda, infatti, punta a consolidare la stabilità della piattaforma anticipando la tabella di marcia. La stabilità delle API, infatti, è stata raggiunta già con questa Beta 2. Un traguardo inizialmente previsto per la Beta 3 di ottobre. In termini pratici, significa che gli sviluppatori possono già lavorare sapendo che le interfacce non subiranno ulteriori modifiche, integrando così nelle app le nuove funzionalità senza il rischio di incorrere in cambiamenti dell’ultimo minuto.

Google rilascia la nuova versione Beta 2 di Android 16 QPR2

A tal proposito, viene introdotta una gestione più efficiente della Garbage Collection. Quest’ultima promette di ottimizzare le prestazioni, insieme a nuove opzioni per la personalizzazione delle icone tramite l’app “Sfondo e stile”. Anche la sicurezza riceve attenzione, con la protezione OTP via SMS e strumenti per testare i futuri sistemi di verifica degli sviluppatori. Sul fronte salute e fitness, l’aggiornamento porta un monitoraggio nativo dei passi e dati estesi attraverso la piattaforma Connessione Salute.

La build distribuita, identificata come BP41.250822.010, integra inoltre le patch di sicurezza di settembre, confermando la volontà di mantenere alta l’attenzione su aggiornamenti tempestivi anche nelle fasi sperimentali.

La lista dei dispositivi compatibili si è ampliata rispetto ai cicli precedenti. Accanto ai modelli già noti. Nel programma, però, è stato escluso il Pixel 10 Pro Fold che sarà lanciato a ottobre. In tale contesto, il rilascio della Beta 2 non è soltanto una tappa tecnica, ma un segnale della direzione intrapresa da Google. L’azienda, infatti, punta a realizzare un ecosistema più stabile, sicuro e personalizzabile.